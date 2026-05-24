La presidenta del Gobierno de Navarra responde a la polémica de la camiseta del Athletic: "Vale ya de aspavientos"

No se pudo ganar tampoco en el adiós al equipo de Ernesto Valverde e Iñigo Lekue

Compartir







BilbaoEl Athletic Club de Ernesto Valverde bajaba el telón liguero con 45 puntos después de disputar la última jornada frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, con lo que ha quedado alojado en la 12º plaza de la clasificación en un año que venía que ni pintado para ir a Europa.

No se ha logrado y toca esperar a ver con qué nos sorprende a partir de ahora el alemán Edin Terzic que ya anda tomando decisiones. Vamos a ver lo que opinan nuestros analistas rojiblancos del partido de la jornada 38 de LALIGA EA SPORTS que se cerraba con un marcador de (4-2).

PUEDE INTERESARTE La intrusión de UPN dispara el hype por la nueva camiseta del Athletic

Borja Conde

Final de temporada con un triste y decepcionante 4-2 en el Bernabeu, lo esperado. El Athletic ha cumplido el expediente de invitado a los festejos blancos. Con premio para algunos no habituales, como Padilla, y con Vivian de lateral, y jugando sus últimos minutos como rojiblanco de Lekue, y con el premio del gol de Izeta, merecido por su actitud impecable todo el año, el equipo culminó la liga con derrota como un juguete roto en manos de un Real Madrid en plena crisis existencial que nos maltrató como quiso desde los primeros minutos.

Y menos mal que no ha durado más la temporada, porque la caída en picado ha sido terrible. Valverde no ha sido capaz de darle la vuelta a la tortilla y hoy ha "disfrutado" de su último partido como mister del Athletic, y se va como leyenda, pero dejando un regusto amargo momentáneo, que sin duda, el paso del tiempo borrará, pero triste epilogo a una época histórica para el club. Ahora a descansar, recargar las pilas y a pensar en Terzic, quien tiene un reto enorme con esta plantilla.

Gorka Bizar

Por fin se acabó la temporada que mas ilusión había generado en los últimos años y más desilusionados nos ha dejado. Como no podía ser de otra manera perdiendo ante el Real Madrid que sin jugarse nada solo tenía que dejar buen sabor de boca para no comerse una buena pitada por otro año sin títulos.

4-2 con goles de Guru y de Izeta, del cual me alegro, para cerrar este año de transición esperemos que a un destino mejor. Aupa Athletic eta Jotake!!!

Potxolo Artaburuak

Aleluya, se acabó la temporada. Se despide el Athletic, cómo no, con derrota, de la desastrosa temporada que ha convertido en un autentico suplicio seguir semana tras semana a un irreconocible equipo, con una acusada perdida de identidad, que ha sumado la cifra record de 19 derrotas, que no son sino números propios de un equipo que lucha por no descender a segunda división.

Habrá que analizar seriamente y en profundidad lo sucedido esta temporada, y ponerse manos a la obra para que esto no se vuelva a repetir.

Del partido en sí poco que decir, pues ha sido lo más parecido a una pachanga, con la intensidad propia de un partido de casados contra solteros.

Borja Osorio

Por fin se acaba esta tortura de temporada ,por fin se acaba este esperpento de liga, para ser fiel a la costumbre, otro partido palmando en el Bernabéu y otros 4 goles encajados.

El Athletic se despide de la temporada en liga como la temporada que más partidos ha perdido de la historia, ¡curioso! Lo que algunos iluminados decían a principio de temporada de que teníamos la mejor plantilla de la historia… Pues un Madrid andando ha ganado sin despeinarse a un flojo Athletic.

Ernesto Valverde vuelve a poner a Vivian de lateral, le da por poner a Padilla (flojete…) en la portería y sigue insistiendo con futbolistas que están físicamente destrozados; a destacar el golazo de Guru ,de lo poco salvable del equipo, y el gol a última hora de Izeta, qué cosas, parece que sabe marcar goles el chaval de Aia.

En definitiva, enormes anfitriones en las despedidas de Alaba y Carvajal… y poco más…

Raúl Guerrero

Se acabó lo que se daba. El Athletic cierra la temporada en el Bernabéu en el partido más descafeinado entre ambos equipos. Normalmente este clásico siempre fue uno de los encuentros esperados y marcados en el calendario al principio de la temporada, pero visto lo que se jugaban los dos equipos en la última jornada, nada, pues hemos asistido a un partido más propio de solteros contra casados o de veteranos.

Un encuentro con ganas de que acabara antes de empezar. Ganó el Madrid como de costumbre y el Athletic, aunque di la cara mientras pudo, sigue encajando goles con mucha facilidad. 4-2 para finalizar la temporada 25-26 y con mucho trabajo para el nuevo míster de cara a la 2026-27. Seguiremos dando guerra, estoy seguro de ello. Una mala temporada la tiene cualquiera y este año nos a tocado a nosotros. Aúpa Athletic!!! Orain eta beti!!!

Deme Eguia

Se acabó la temporada que se presentaba más ilusionante y ha sido la de mayor decepción. Este partido final de temporada jugado en el Santiago Bernabéu, perdiendo 4-2 contra un Real Madrid con mucha clase pero que jugaba como si estuviera en pretemporada, dándonos cuenta que nuestros jugadores no tienen mucha calidad técnica y como Jauregizar está pasado de kilometraje y Valverde “erre que erre” con el chaval en el campo corriendo como pollo sin cabeza sin llegar a ninguna parte y fallando pases sencillos. Jaure, eskerrik asko por tu esfuerzo.

Se ha podido comprobar que hay jugadores en esta plantilla que no están para que el Athletic sea un equipo competitivo en esta exigente primera división y voy a aventurarme a poner nombres en papel, sean Navarro, Adama, Guruzeta, Unai Gómez , Vivian o Iñaki Williams. Posiblemente a Izeta no nos han dejado verlo.

Se despedían dos jugadores en el Santiago Bernabéu del Real Madrid, han sido despedidos por su afición y no como lo fue el domingo pasado Lekue en San Mamés, siendo uno de los nuestros. Qué pena que la mejor afición del mundo ningunee a uno de los suyos como hemos hecho con Lekue y con posiblemente Vesga.

Voy a contar que la temporada 2024-25, el Girona jugó la Champions y paso un año duro, como nosotros este año, y esta temporada ha descendido. Me pregunto qué refuerzos o qué plantilla tendremos la temporada que viene para poder mejorar lo que tenemos y hemos visto en esta temporada, porque si no se mejora, tendremos los mismos problemas que ha tenido el Girona y si podemos mejorar, pues habrá sido culpa de Valverde lo de esta temporada, que quedará como el entrenador que más derrotas ha cosechado en liga en la historia del Athletic.

Será que sigo enfadado y decepcionado de esta plantilla...