Valverde y la polémica de su discurso en Champions: "No fue contraproducente, es la verdad"

Ernesto Valverde, tras su partido 504, se marcha y da ya el relevo al alemán Edin Terzic

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BilbaoComo John Wayne en ‘Centauros del desierto’, el Athletic Club vio este sábado cerrarse la puerta de la casa mientras Ernesto Valverde se alejaba discreto, como a él le gusta, en la penumbra tras su partido 504. El que se ha disputado (más o menos) en la definitiva jornada 38 ante el Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu, un escenario siempre esquivo, del que se ha salido con una nueva derrota por (4-2) con los goles de Gonzalo, Bellingham, Gorka Guruzeta, Brahim, Izeta y Kylian Mbappé.

¿No es noticia, no? No gana el conjunto bilbaíno en la guarida merengue desde 2005, precisamente con el 'Txingurri' al mando contra Vanderlei Luxemburgo, y no ha habido manera de cambiar esa dinámica en 2026 en una noche con una rotación en la portería vasca y la despedida de Iñigo Lekue.

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El Athletic se presentó sin nada en juego y sin Nico Williams, Oihan Sancet, Yuri Berchiche, Berenguer o Egiluz

Una derrota, a ritmo veraniego y relajado, que hace daño en todo caso por la cantidad. Con ella el Athletic alcanzó las 19 en esta liga con 58 goles en contra. Un horror que afea aún más el daño de ver cómo se ha desaprovechado el año en el que ir a Europa ha estado más barato y regalado que nunca en décadas.

Toca desenchufar, resetear, y ver si con el software de Edin Terzic el conjunto de San Mamés vuelve a ser una maquinaria bien lubricada para afrontar una temporada en la que solo habrá dos competiciones: LaLiga y la Copa del Rey.

Gracias por todo Ernesto, uno de los nuestros por y para siempre, que te vaya bonito al igual que a Iñigo Lekue, que sorprendentemente no fue titular, jugando ¡una vez más el central Dani Vivian! en su puesto. Un detalle que muchos no han comprendido...

El Athletic, de 'miranda' mientras el Bernabéu se cebaba con Mbappé

En el primer tiempo, tras la fiesta para Carvajal, los leones han salido bien, tocando y con alguna llegada para Guruzeta pero pasaba lo de siempre, primera llegada del rival y gol de Gonzalo en el 12' con un boquete defensivo. Un deja vú de la temporada. A partir de ahí ya el Real Madrid se quedó el balón como si fuese un yoyo porque el Athletic ira incapaz de progresar con el cuero ni de crear peligro visible salvo en algún regalo local.

Tan chollo era el equipo bilbaíno que el tiempo volaba casi sin parones ni faltas, salvo un par de 'recados' merengues, como el de Bellingham que dejaba cojo a Yeray con el tobillo frito (cambiado al descanso). Munuera lo dejó en amarilla en la noche en la que el Bernabéu la tomaba con Mbappé a base de silbidos.

El Athletic era el convidado de piedra que casi aplaude el golazo del inglés en el 40' a pasazo de Pitarch, menos mal que al menos Guruzeta acortó distancias en el 45' con una bella volea a pase de Iñaki Williams que le hace llegar a los 10 goles en LaLiga y 17 en total.

El segundo tiempo fue a beneficio de inventario con pasillo en mitad del partido a Dani Carvajal

Ya con Gorosabel de lateral, Valverde tuvo la sorpresa de ver un par de ocasiones de su equipo en el arranque, pero volvió a pasar exactamente lo mismo. Balón que pilla Mbappé, Alex Padilla no está fino y el 3-1 al butrino del meta de Zarautz.

A partir de ahí al menos vimos a Iñigo Lekue despedirse en el verde y con un slalom espectacular, aunque no regresar a Beñat Prados ni debutar a Elijah Gift. Seguimos sin entender por qué no jugó Lekue en San Mamés el fin de semana pasado.

También vimos a Adama jugar arriba en una noche en la que no ha estado mal dentro de que el Madrid suele ser de poco presionar y que la pachanga acababa con pasillo de ambos equipos a Dani Carvajal con sus 27 títulos y 6 Champions... antes del 4-1 de Brahim vía VAR, que nunca falta en el Santiago Bernabéu o el bello gol de cabeza de Urko Izeta.