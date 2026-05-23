Asís Martín 23 MAY 2026 - 19:30h.

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El Real Madrid y el Athletic despiden la temporada sin nada en juego este sábado

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Estamos a apenas un par de horas de echar el cierre a LaLiga EA Sports 2025/26 con un duelo con sabor a clásico del fútbol español entre dos equipos que jamás han perdido la categoría y que estarán dirigidos por dos técnicos que no van a seguir el próximo curso en el cargo.

Así, el Real Madrid de Álvaro Arbeloa recibe este sábado al Athletic Club de Ernesto Valverde, a partir de las 21.00 horas (Movistar), con el arbitraje del colegiado alicantino Juan Martínez Munuera y, realmente, poco más que la honra en juego entre ambas escuadras.

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Los blancos tan solo pueden ocupar la segunda plaza del campeonato de la regularidad, así que tendrá que centrar su foco en despedir bien al técnico salmantino -antes de oficializar el retorno de José Mourinho- y a algún futbolista como el capitán Dani Carvajal, aparte de tratar de dejar un buen sabor de boca a sus aficionados en una temporada complicada en la que se han quedado sin los principales títulos en juego.

Por su parte, el Athletic se juega un mínimo más, ya que todavía no tiene claro cuál va a ser su posición en la tabla, lo que genera diferentes ingresos y sobre todo es más o menos vendible entre una afición que ha vivido el curso bastante desencantada con el rendimiento de los leones que a veces parecía que hacían lo imposible por no ir a Europa en un año de chollo total.

Será el último partido de Iñigo Lekue, que no pudo despedirse de San Mamés, de un Ernesto Valverde que va a dirigir su partido 504, el entrenador que más ha acumulado en la historia del Athletic, y ya veremos si es o no el último partido del lateral de 36 años Yuri Berchiche, que de momento no se ha pronunciado sobre su futuro.

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El once titular del Real Madrid de Arbeloa en la Jornada 38 de LaLiga: 1-4-3-3; Carvajal titular, Vinicius KO, Ceballos banquillo

El Real Madrid ganó al Sevilla por un gol a cero en la penúltima jornada de LA LIGA EA Sports y buscará despedirse de la temporada con una victoria en el Santiago Bernabéu contra el Athletic Club. Álvaro Arbeloa no podrá contar con Éder Militao, Rodrygo Goes y Ferland Mendy, que serán baja por lesión y Arda Güler, que será la única duda, se espera que no tenga minutos.

Vinicius Junior, se quedó fuera al final,... Tchouaméni y Huijsen acabaron el partido del Sánchez Pizjuán con molestias musculares, pero llegarán al partido y está previsto que sean de la partida aunque empiezan en el banquillo. La sorpresa del once del Madrid ha sido la vuelta de Federico Valverde a la titularidad.

El once titular del Athletic Club en el Santiago Bernabéu: 1-4-2-3-1; Alex Padilla entra por Unai Simón, Vivian lateral sin bola para Lekue

Tras empatar en su despedida de San Mamés contra el Celta de Giráldez, Ernesto Valverde sigue sin poder contar en su plantilla por sendas lesiones musculares con sus dos estrellas: Nico Williams ni Oihan Sancet a las que se une Alex Berenguer.

Por lo demás, Yuri Berchiche está sancionado, el central durangarra Unai Egiluz se ha roto por segunda vez esta temporada el ligamento cruzado de su rodilla derecha aunque el zaguero alavés Daniel Vivian sí ha llegado a tiempo.

Ernesto Valverde, quien va a dejar paso en verano al entrenador alemán Edin Terzic, ha tirado de este último once en su tercera etapa al mando con cambio en la portería incluido al meter a Alex Padilla por Unai Simón...