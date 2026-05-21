Asís Martín 21 MAY 2026 - 17:17h.

UPN amenaza con llevar a los tribunales al Athletic Club por el mapa de Euskal Herria

Aymeric Laporte dice qué espera a Terzic y va de frente con sus actitudes: "Siempre voy a contracorriente"

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BilbaoEs más viejo que el hilo negro que el ruido es lo mejor para realizar una buena campaña publicitaria. Por eso la intrusión del partido político navarro UPN, cargando contra la nueva camiseta que Castore ha preparado para el Athletic Club, ha provocado una reacción en cadena entre la afición rojiblanca proclive a arrasar las tiendas y el servidor online del club con una compra masiva de elásticas.

Todo nace a raíz de las tres cartas que Cristina Ibarrola de UPN ha enviado a la presidenta de la Comunidad Foral de Navarra, María Chivite, otra a Rafael Louzán, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, y una tercera también para el máximo mandatario de Athletic Club, Jon Uriarte Uranga, recién reelegido en su cargo, que se habrá encontrado con una de las sorpresas de su vida.

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La formación navarra denunciaba que Castore y el Athletic Club han incluido un mapa de Euskal Herria, con las siete provincias vascas, lo que incluye a la Comunidad Foral Navarra, en la trasera de la camiseta que van a lucir los leones de Ernesto Valverde, este sábado ya en el Santiago Bernabéu frente al Real Madrid y luego a los mandos de Edin Terzic durante toda la próxima campaña.

En su escrito público, UPN amenaza incluso con llevar al Athletic a los tribunales si no da marcha atrás, con su nuevo diseño de indumentaria, que parece que no ha sentado demasiado bien a alguna parte de Navarra, una Comunidad de la que provienen muchos futbolistas, antes, y ahora, de las plantillas del Athletic Club.

Las reacciones no se han hecho esperar, y aquí les dejamos algunas de ellas en las redes sociales, donde sin duda han eclipsado la importancia del partido del fin de semana ante el conjunto merengue de Florentino Pérez.