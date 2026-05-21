Asís Martín 21 MAY 2026 - 14:32h.

Valverde y la polémica de su discurso en Champions: "No fue contraproducente, es la verdad"

Interesantes declaraciones de Laporte sobre lo que espera del Athletic de Edin Terzic

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BilbaoNo es fácil cogerle el punto a Aymeric Jean Louis Gérard Alphonse Laporte, dejémoslo mejor en Aymeric Laporte, el central "muy" del Athletic Club y de la Selección Española que no va por la vida intentado ser un buenrollista: "Los jugadores tienen buena y mala prensa... Yo estoy en el grupo de la mala prensa" ha soltado anoche en una entrevista concedida al periodista Manu Carreño en 'El larguero' de la Cadena SER.

'Ayme' es así. Punto. El zaguero de Agen, con alma de delantero y sueño de ser cantante, ha admitido que "estoy en el grupo de la mala prensa, pero lo entiendo y lo tengo claro, porque he ido a contracorriente en todos los aspectos. Un francés de origen que juega con España, en el Athletic, lo mismo pasa con su filosofía. Después me voy a Arabia Saudí, que está muy mal visto... Y fui de los primeros, entre comillas, en ir allí y dar el paso".

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"Bueno, todo esto hace que haya ido al revés de lo que quería la gente y tanto en Francia como aquí, cada uno defiende su opinión, pero casi nunca ha ido en mi sentido. No es que me guste ir a contracorriente, pero tampoco me afecta demasiado. Ya son muchos años de esto y sé de lo que va".

"Muchos opinaban que ya era un jugador retirado, que me había ido a Arabia a por algo que no era fútbol, que no iba a saber jugar... Y al final he sabido jugar, he vuelto a Europa y encima he seguido yendo a la selección" ha destacado.

"Al final el movimiento se demuestra andando у, mientras esté ahí y lo esté haciendo bien, yo sigo haciendo mi camino sin importar lo que digan" dijo el de Agen en la emisora citada.

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"Me siento bien física y mentalmente, pero me he tenido que adaptar al juego del Athletic esta temporada"

¿Y qué espera Aymeric Laporte con el paso de Ernesto Valverde a Edin Terzic?

"En el Manchester City de Pep Guardiola poco se puede decir de cómo se juega, de la intensidad que hay en la Premier... Y en Arabia la intensidad no es la misma, por el clima y otros muchos factores... Aquí, al volver a casa, a Bilbao y a Lezama, que siempre es algo ilusionante, todos teníamos la esperanza de hacer algo grande".

"Así que ya de por sí te llevas la primera desilusión, porque nosotros siempre queremos ir a más y hacer las cosas mejor. Este año las cosas no han salido, no estamos contentos y esperamos dar una cara diferente en la nueva etapa con Edin Terzic" avanza el galo.

Laporte es consciente de que este ha sido un mal año en el Athletic Club para todos

"Viendo la temporada del equipo, casi nunca te puedes poner una nota alta a nivel individual. Al final lo que se transmite es lo que refleja el equipo, y si no estamos teniendo los resultados esperados, se puede dudar de los futbolistas".

"A nivel personal yo me siento bien física y mentalmente, pero es verdad que el juego que hemos desarrollado en el Athletic no es lo que venía haciendo durante los últimos ocho años y me he tenido que adaptar" ha reconocido Aymeric Laporte quien ya espera la llamada de Luis de la Fuente este próximo lunes 25 de mayo.