Asís Martín 20 MAY 2026 - 10:56h.

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No es que haya enamorado la nueva equipación de Castore para la temporada 2026/27

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BilbaoPese a la recreación poética de que "cada una de las siete rayas de la elástica simboliza a una de las siete provincias de Euskal Herria, uniendo a las diferentes comunidades que conforman la esencia del Athletic Club", una vez más hay no ya división de opiniones con el nuevo diseño de la firma que le suministra la ropa: Castore (un fabricante británico de ropa deportiva con sede en Mánchester), sino incluso bastantes críticas.

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La nueva indumentaria ya se encuentra disponible en las tiendas físicas y online del Club bilbaíno pero sinceramente la primera sensación no ha sido demasiado halagüeña, si bien eso suele suceder a menudo, ya se sabe aquello de que 'para gustos, los colores' y además la temporada de los leones de Ernesto Valverde ha sido muy mala y el clima es menos positivo.

Se ha presentado este miércoles con modelos como Nico e Iñaki Williams, Unai Simón, Oihan Sancet, Unai Gómez, Bibiane Schulze Solano, Ane Azkona y Ane Elexpuru, etc... Esperemos que tras estrenarla este sábado en Madrid dé alegrías en la campaña próxima ya con el germano de origen balcánico Edin Terzic, entrenador renano de 43 años, al mando desde el banquillo.

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La indumentaria, diseñada por Castore, ya se encuentra disponible en las tiendas oficiales y será estrenada este sábado ante el Real Madrid en el Bernabéu

Más pitos que vítores para la primera equipación del Athletic Club para la temporada 2026/27

Se trata, dicen de "una camiseta concebida para contar la historia del Athletic Club: un legado transmitido de generación en generación, construido por quienes lo defienden sobre el césped, por quienes lo sienten desde la grada y por el territorio que le da vida".

"Cada franja representa una historia compartida, un sentimiento arraigado y una pasión que conecta pasado, presente y futuro. Esa identidad común queda reflejada también en el mapa de Euskal Herria y la ikurriña que lucirán en la parte superior de la espalda".