Pablo Sánchez 19 MAY 2026 - 14:37h.

Valverde se va de la mano con Iñigo Lekue: "El Athletic debe estarle agradecido"

El equipo blanquiazul, plagado de jóvenes promesas

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En el fútbol actual la cantera tiene una importancia fundamental. Muchos equipos sustentan su futuro en la base, esa que da puede dar importantes frutos con el paso de los años. El Athletic es un claro ejemplo de ello con su marcada filosofía, esa que sirve de ejemplo a muchos clubes y que se pone en valor con frecuencia. El Málaga, quien también está cosechando grandes resultados en este sentido, volvió a destacar este modelo.

Fue su técnico Funes, durante una entrevista en el podcast 'Oh my cat', el que rescató una conversación con el director deportivo Loren Juarros en la que puso en valor el gran trabajo que hace el club de la Costa del Sol desde la base y donde destacó la principal diferencia del modelo de cantera del Athletic con respecto al de otros clubes como el suyo.

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"Recuerdo especialmente cuando me hablaba del modelo de cantera. Me decía: 'el modelo de cantera que yo tengo en la cabeza, igual nosotros no somos el Athletic Club, donde todos son canteranos. Para nosotros, los jugadores que no son canteranos son tan importantes como los que sí lo son", expresó ensalzando el trabajo que se realiza en Lezama.

"Para nosotros, los jugadores que no son canteranos son tan importantes como los que sí lo son. Tenemos que elegir muy bien quiénes van a ser. El valor de esos jugadores no está solo en el nivel que puedan aportar; también tienen que ayudar a crecer a nuestros canteranos. Tienen que tener virtudes que hagan crecer al grupo", rescató Funes sobre lo que le comentó el director deportivo blanquiazul.

Los éxitos del Málaga

Como decíamos, el Málaga cimenta sus éxitos desde la base y eso le está llevando esta temporada a pelear por el ascenso a LALIGA EA SPORTS con un nutrido grupo de jugadores de la casa. Esos a los que está mimando para que sigan ese proceso de crecimiento de la mano del club. Un éxito que el Athletic sabe trabajar a las mil maravillas.