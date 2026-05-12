Asís Martín 12 MAY 2026 - 15:15h.

Iñigo Lekue echa pie a tierra: colgará las botas como One Club Man del Athletic al acabar la temporada

El lateral de Deusto cuelga las botas a sus 33 años como un verdadero One Club Man

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BilbaoEn la comparecencia de Ernesto Valverde ante los medios comunicación en Lezama con motivo del partido de la jornada 36 de LaLiga que el Athletic Club va a disputar este miércoles, en Cornellá el Prat, ante el RCD Espanyol de Manolo González, aparte de las lesiones de Nico Williams y Oihan Sancet, también había interés en conocer la opinión del técnico rojiblanco sobre el adiós al equipo y al fútbol de Iñigo Lekue.

El polivalente jugador de Deusto, tan entregado y comprometido como objeto de debates, ha anunciado esta semana que va a colgar las botas a sus 33 años siendo uno de los tipos más queridos en la caseta rojiblanca y de los que mejor ha sabido llegar a los athleticzales, con su sentido discurso, en los tiempos recientes.

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Lo cierto es que tras su error ante el Villarreal en San Mamés ha ido cayendo de las convocatorias con el 'Txingurri', quien como es lógico sólo ha tenido palabras cariñosas para el tomatero al que se espera pueda dar algún minuto el domingo ante el RC Celta de Vigo para que San Mamés les pueda dar una buena despedida a ambos.

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Le tocaba al míster de Viandar de la Vera poner un bonito colofón a la carrera de 'Leku' en el equipo de su vida, con 3 partidos por delante aún, aunque no viene contando con él pero es un futbolista que jamás ha dado un ruido y que ha ganado tres títulos como león, dos de ellos (Supercopa y Copa del Rey) con el técnico de Viandar de la Vera.

"Para mi ha sido un gusto entrenarle, Lekue debutó conmigo y lleva en el club once años siempre dando la cara por el equipo y por el club, Iñigo ha tenido que jugar en muchas posiciones diferentes, llegó de extremo y se tuvo que reconvertir en lateral porque hacía falta... Ha habido buenos momentos. Y yo sin duda le estoy agradecido y el club también debe estarlo por todo lo que ha hecho Iñigo aquí" ha solicitado desde Lezama.