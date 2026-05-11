Asís Martín 11 MAY 2026 - 11:36h.

Por qué Ernesto Valverde no convoca a Maroan Sannadi e Iñigo Lekue, descartes en el Athletic

Discutido y zarandeado, ha ganado 3 títulos con el Athletic Club en este siglo XXI

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BilbaoEl deustuarra Iñigo Lekue, componente con varios de sus compañeros de vestuario del grupo musical 'Orsai', ha cogido el recado de las últimas convocatorias de Ernesto Valverde y colgará las botas al finalizar la temporada tras personificar a lo largo de su trayectoria un tipo de futbolista de esos 'de equipo' para el Athletic Club.

Iñigo Lekue se retirará del fútbol profesional como un verdadero One Club Man del Athletic, tras once temporadas en el equipo de su vida. Así lo ha decidido el deustuarra, una vez que la dirección deportiva rojiblanca le ha comunicado que no renovará el contrato que unía a ambas partes hasta el 30 de junio de este año 2026.

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Jugador de cantera, formado en el Danok Bat antes de su salto al Basconia y Bilbao Athletic (con el que ascendió a Segunda División), 'Leku' ha destacado a lo largo de su carrera por su polivalencia y compromiso, siempre al servicio del equipo.

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A falta de tres jornadas para finalizar LaLiga, Lekue ha vestido la camiseta rojiblanca en 281 partidos oficiales (18 encuentros en esta temporada), ganando 3 títulos: la Copa de 2023/24 y las Supercopas de las temporadas 2014/15 y 2019/20.

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Iñigo Lekue, un jugador importante en los tres títulos rojiblancos de este siglo

En las 3 ocasiones -los únicos 3 títulos que ha logrado el Club en este siglol participó en los partidos decisivos. Precisamente, Lekue debutó a los 22 años a las órdenes de Valverde en el inolvidable 4-0 de la ida de la final de la Supercopa de 2015, contra el FC Barcelona. Una vez se retire el deustuarra, solo quedarán Laporte e Iñaki Williams de la plantilla de aquella temporada.

En la Supercopa disputada en 2021, Marcelino lo alineó en los dos encuentros: la victoria de la semifinal frente al Real Madrid por 2-1 y el inolvidable triunfo en la prórroga de la final contra el FC Barcelona por 3-2. Además, disputó la segunda parte de la prórroga en la final de Copa contra el Real Mallorca en 2024.

Un futbolista polivalente y honesto, aunque también con mucho hater en San Mamés

Sin destacar sobremanera por una cualidad concreta, han sido una suma de características las que han hecho posible su mayor virtud: la polivalencia. Lekue es un jugador dinámico, rápido, vertical, defensivo y ofensivo, y capaz de adecuarse a cualquier posición, lo mismo en defensa que en ataque y en ambas bandas.

Esa polivalencia le ha servido para ser un jugador muy valioso para los entrenadores, que han recurrido a él de manera más o menos constante, tanto de titular (188 partidos hasta la fecha), como aportando desde el banquillo (en 93 ocasiones), promediando alrededor de 25 encuentros por cada una de sus once temporadas.

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Siempre vital en un segundo plano

Es muy fácil reconocer a Íñigo Lekue en las palabras que pronunció Óscar de Marcos en su despedida, cuando explicó lo que para el mito de Laguardia significaba ser del Athletic: “Es la punta de un iceberg inmenso, donde lo más grande… es justo lo que no se ve. La lealtad… la fidelidad… el compañerismo… El ponerse siempre al servicio del grupo, caminar juntos, codo con codo, sin ruido. Respeto, dar antes que pedir, callar cuando toca, y luchar hasta el último suspiro… y seguir”.

Todo esto es el Athletic y todo esto ha sido Iñigo Lekue en el Athletic, tanto en el césped como fuera del terreno de juego, un futbolista vital en un segundo plano que, precisamente por ello, merece irse por la puerta grande, aunque él no lo pida e incluso le incomode.