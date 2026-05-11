Aficionados del Barcelona ridiculizan la felicitación del Athletic: "¿Y el proyecto?"

El equipo de Ernesto Valverde se la pegó contra el Valencia en San Mamés

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BilbaoVolvieron a sonar pitos en San Mamés. El Athletic Club de Ernesto Valverde ha pegado un frenazo al llegar a los 44 puntos a falta de 3 jornadas por disputarse. La Catedral volvió a enfadarse este domingo con sus leones al ver escaparse otra opción de meterse de lleno en la batalla europea.

Vamos a ver lo que opinan nuestros analistas rojiblancos del partido de la jornada 35 de LALIGA EA SPORTS perdido por los leones en San Mamés frente al Valencia CF de Carlos Corberán con un marcador de (0-1) gracias al gol de Sadiq Umar.

Carmelo Rodrigo

No encuentro adjetivos para calificar el bochornoso espectáculo que hemos ofrecido en San Mamés. No dudo de que esta temporada han habido fallos técnicos y tácticos muy evidentes, responsabilidad del banquillo, pero ha quedado patente e inmortalizado que algunos jugadores top en rango y salario, no serían titulares en ningún equipo de Primera con aspiraciones, y quizá ni siquiera de la categoría.

Obviando hacer crónica del engendro perpetrado en el césped, y al hilo del exhaustivo informe que publicaba un medio esta semana, se impone con urgencia establecer salarios por objetivos -todos, no sólo el Athletic-, como se hace en el 90% de las entidades privadas. Eso, o los disgustos de hace unos años en forma de quiebras y concursos volverán, sin duda...

Y otra reflexión: o se dota a los árbitros de recursos más contundentes para cortar las pérdidas de tiempo, o "la mejor liga del mundo" se va a convertir en una competición de solteros contra casados. Espectáculos como el del Valencia esta tarde en la Catedral, o el Alavés en Elche, son un insulto para los que amamos el fútbol como deporte, al margen de nuestra condición de hinchas de un equipo concreto. Sencillamente intolerable.

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Gorka Bizar

Enésimo desastre de la temporada donde no hubo fútbol de ningún color. Lo triste es ver que un equipo que no juega nada, absolutamente nada, pierda ante otro equipo que juega menos. Lo de los arbitrajes también clama al cielo.

Y que nos vendan esto como fútbol y lo compremos pues es todavía más triste. Tenemos muchísimo trabajo por delante y espero que Edin Terzic haya tomado buena nota de tantas cosas que hay que cambiar.

Raúl Guerrero

Otra decepción y van muchas ya esta temporada. El Athletic cae por la mínima en San Mames ante el Valencia y prácticamente dice adiós a sus opciones de alcanzar los puestos europeos. Después de quitarnos la mochila que llevábamos encima toda la temporada con la victoria en Mendizorrotza, los rojiblancos no pueden con un equipo Che que no hizo nada para llevarse los 3 puntos de la catedral y posiblemente sea el peor Valencia que hemos visto en muchos años.

3 jornadas quedan para que acabe este suplicio al que nos tiene acostumbrados por desgracia esta temporada el Athletic. Tengamos fe en que esto cambiará la próxima campaña con el nuevo entrenador. Mucho trabajo por delante tiene el alemán. ¿Hemos dado por finalizada ya la temporada después de eludir los puestos de descenso en Vitoria? Que horror...

Potxolo Artaburuak

Cuando llevas toda la temporada haciendo el ridículo, llega el peor Valencia de los últimos años, y brindas a la afición un petardazo antologico de partido, regalado tres puntos a un Valencia que ha llegado dos veces al area zurigorri.

A ver si acaba ya la temporada porque se está volviendo un horror este quiero, se supone, y no puedo continuo, que empieza a ser una falta de respeto a la afición. Afición que tampoco ha empujado nada a un Athletic que se supone, se estaba jugando un puesto europeo.

Y a todo esto, Edin Terzić viendo el desastre de San Mames. Menudo trabajo que tienes majete.

Mikel Bizar

Pues si algunos aún teníamos esperanzas de entrar en Europa, va el Athletic y nos regala lo de hoy.

Ni jugadores ni cuerpo técnico estuvieron a la altura. Enfrente un Valencia que no juega a nada y que ya nos regalaba un penalty fallado por Hugo Duro. Claro por cierto, por falta de Laporte, a pesar de que alguien hablaba de una posible mano.

El Athletic lo intentaba, pero donde no hay no se puede sacar. Y este año, pues parece que no hay. Salía Sadiq, el jugador malo-bueno, y remataba ante una defensa de colegio adelantándose a a un Vivian que, incomprensiblemente se quedaba esperando al balón. Como si jugase solo.

A partir de ahí, el Athletic puso una marcha más, pero ya era demasiado tarde. Necesitamos mucho más para poder hacer un poco. Con lo que hay, no es suficiente. Que acabe este suplicio ya por favor y alguien nos devuelva, al menos nuestro ADN.

Deme Eguia

Minuto de gloria por parte de la afición para Valverde al inicio del partido por los servicios prestados estas últimas temporadas, de cuyos aplausos he contribuido en dicho homenaje, pero gracias por marcharte, pues si dicho homenaje se hubiese hecho al final, los aplausos se hubiesen tenido que transformar en pitada sonora, como ha ocurrido tímidamente contra el arbitraje y actitud de los jugadores valencianistas.

Espero que el último partido, el equipo pueda recibir la opinión del aficionado tras el año que nos ha brindado el equipo.

Si vamos al partido es claro que no estoy contento por lo presenciado y lo ha trasmito por otros aficionados y que al abandonar San Mamés oías en sus comentarios la falta de criterio futbolístico que muestra el equipo para jugar el balón con vistosidad, en combinación o en profundidad, por dentro o por bandas, lo que me lleva a pensar “¿qué han preparado esta semana en Lezama para superar al Valencia?”. Creo que poco han trabajado esta semana.

El Valencia nos ha mostrado como se trabajan las “acciones combinativas” y los movimientos de superar líneas y contrarios y cuando nos ha marcado el gol, Sadiq, otro exrealista, se han limitado a perder tiempo y enfriar las acometidas sin sentido del Athletic, con caídas al césped casi muertos y con la permisividad del colegiado, Ortiz Arias, otro iluminado del arbitraje. Aunque hay que reconocer que son justos vencedores con este 0-1 en el marcador.

Quisiera volver a opinar del partido, pero es que el juego que muestra este Athletic no me deja poder explicar algo de lo que nos han mostrado en San Mamés, salvo que cuento los partidos perdidos, 17 de 35 en la temporada y me asusta porque se podría estar en puestos de descenso.

No hay acciones destacables. El miércoles nos enfrentamos al Espanyol, que lleva toda la segunda vuelta sin ganar un partido, 18 partidos y esta en situación comprometida, ahí iremos nosotros a darles el abrazo de la salvación.

Penoso final nos espera.