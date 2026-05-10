David Torres 10 MAY 2026 - 18:44h.

Stole Dimitrievski le da la vida al Valencia en casa de Julen Agirrezabala (0-1)

"Nosotros veníamos aquí a vida o muerte, veníamos en un contexto donde cada partido era una final"

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ValenciaCarlos Corberán, asfixiado por la situación del equipo, que llegaba a la Catedral con el agua al cuello en busca de oxígeno y peleando por evitar el descenso que cada vez parece más cercano ha analizado el encuentro correspondiente a la jornada 35 de LALIGA EA Sports disputado en el estadio de San Mamés ante el Athletic Club de Ernesto Valverde.

El técnico de Cheste ha explicado que: xxxx

Además, Carlos Corberán ha comentado las siguientes cuestiones:

El equipo ha mostrado competitividad y consistencia ¿Por qué esperar a mayo para ver esta imagen?

Hay partidos en que uno es capaz y puede. Me quedo con la determinación y la combatividad del equipo, con la capacidad de no venirte abajo tras fallar un penalti y la insistencia hasta el final para conseguir los tres puntos.

¿Se jugaban más que el Athletic?

Nosotros veníamos aquí a vida o muerte, veníamos en un contexto donde cada partido era una final. El Valencia CF ha sabido manejar emocionalmente el partido.

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Siente frustración de no haber visto un partido antes

No siento frustración. Todos queremos lo máximo. Cuando cambias el contexto, cambias el partido. En Oviedo el partido fue muy diferente, el del Atlético vino a buscarnos defendiendo al hombre.

Doble pivote Guido - Pepelu

Hasta el momento jugábamos con un 6 y un 8. Hoy hemos cambiado porque el Athletic es muy agresivo en San Mamés y que nos iba a presionar mucho y entendimos que era mejor un doble pivote, para que uno hiciera de seis y otro de central. Además de que Pepelu se merecía una recompensa a lo mucho que ha ayudado mucho fuera de su posición.

Quedan tres partidos ¿Qué aliciente queda para ir a la gente a Mestalal?

El equipo se juega todo, necesitamos a Mestalla porque su apoyo nos hace más fuertes. Tenemos la posibilidad de quitarnos la de. Los 42 puntos no garantizan a nadie seguir en Primera.