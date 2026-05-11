Asís Martín 11 MAY 2026 - 10:17h.

Desmarcados Athletic: Ni para la Europa más barata con la plantilla más cara de la historia

El técnico del Athletic Club soltó un latigazo que no es habitual en su libro de estilo

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BilbaoEn el Athletic Club es casi algo histórico, ya que pasa tan a menudo que ha dejado de ser noticia, que cuando las cosas vienen dadas para pegar un arreón a cualquier tipo de opciones, en este caso, las de entrar en competiciones europeas por tercer año consecutivo, el conjunto de San Mamés se la pega.

Y es algo que volvió a hacer este domingo la tropa de Ernesto Valverde ante un Valencia CF de Carlos Corberán que acudía con el agua al cuello a la Catedral y que se llevó los tres puntos con tan solo un par de ocasiones de gol y el casi milagro de que el tan criticado tanque nigeriano Sadiq Umar metiera el tanto de la victoria, bailando a Daniel Vivian, cuando apenas llevaba 30 segundos sobre el verde bilbaíno.

Cruz y cruz para Nico Williams y Oihan Sancet en San Mamés

Y dentro de las lecturas negativas y casi catastrofistas de la nueva exhibición de impotencia del Athletic, lesión muscular incluida de Nico Williams Arthuer, destacaba la intervención en la sala de prensa del técnico rojiblanco, al que ya le quedan tan solo tres partidos de su tercera etapa al frente de la nave.

Es inhabitual, pero Valverde entró al trapo cuando se le preguntó por las tres suplencias consecutivas de Oihan Sancet, uno de los grandes cracks del equipo, que venía de meter un golazo tremendo al Deportivo Alavés en el derbi vasco de Mendizorrotza, pero que en su retorno a la titularidad en la jornada 35 la verdad es que pasó demasiado desapercibido.

Como contamos a los lectores de ElDesmarque, Ernesto Valverde, que había vivido un emotivo homenaje antes del inicio del partido ante los Che, abrió fuego y dejó una sentencia de esas que dejan un bonito titular. Explicaba el entrenador de Viandar de la Vera, que "Oihan es un jugador importante y, a veces, pasar por el banquillo está bien, porque uno reflexiona mucho cuando está en el banquillo" disparaba el míster.

Para colmo de males, el 'Ciervo' de Mendillorri se fue con unas ligeras molestias que le hacen ser duda para el partido de la jornada 36 de LALIGA que se va a disputar este miércoles, a partir de las 19.00 horas, en Cornellá el Prat ante el RCD Espanyol de Manolo González. Un equipo que lleva 18 partido en fila sin ganar, sí, desde San Mamés el día 22 de diciembre. ya es casualidad.