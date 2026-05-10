Joaquín Anduro 10 MAY 2026 - 10:25h.

El 'Elefante africano' ya lleva 5 citas seguidas sin ser alistado por el míster

Ernesto Valverde se cansa de las preguntas sobre el fichaje de Edin Terzic por el Athletic: "Nos estamos jugando cosas"

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El Athletic Club se mide este domingo al Valencia en San Mamés tras haber aparcado la quema del descenso ganando en Mendizorroza y mirando ya a Europa en un duelo para el que Ernesto Valverde ha dispuesto de su plantilla prácticamente al completo. Más allá de los descartes de Unai Egiluz y Beñat Prados, recién recuperados de sus graves lesiones, sorprende que, una vez más, Iñigo Lekue y Maroan Sannadi se han quedado fuera por decisión técnica.

La recuperación de tantos y tantos jugadores que no han estado disponibles para el Txingurri por distintos motivos durante la campaña, llevó a que el entrenador zurigorri tuviera que tirar de la cantera para completar sus convocatorias en varios momentos de la campaña.

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Sin embargo, para este tramo final, el cacereño ya tiene que ir dejando a futbolistas fuera de la citación para completar los 22 que pueden sentarse en el banquillo a la espera de un último este sábado.

Iñigo Lekue y Maroan Sannadi repiten como descartes de Ernesto Valverde

En el caso de Iñigo Lekue, el motivo en el que dejó de contar para Ernesto Valverde está claro y llegó en el partido del Athletic ante el Villarreal en la Jornada Retro. Un grave error del lateral acabó en el gol de Alfon del que ya no podría recuperarse el conjunto rojiblanco y fue sustituido, tras los pitos de San Mamés, en el descanso de dicho encuentro.

Desde entonces, el bilbaíno no ha vuelto a tener minutos y ni siquiera a vestirse de corto para algún encuentro ya que se ha quedado fuera de la convocatoria ante Osasuna, el Atlético de Madrid, el Alavés y el Valencia.

Tras 10 años en el primer equipo del cuadro vasco, el contrato de Iñigo Lekue finaliza el próximo 30 de junio y está por ver si puede despedirse de su afición sobre el terreno de juego ante las dudas más que evidentes sobre su continuidad.

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El 'Elefante africano' ha caído en desgracia en el Athletic Club

El que también se ha quedado fuera de la convocatoria en dichos partidos, además del anterior ante el Villarreal, ha sido Maroan Sannadi, que volvió ante el Getafe en el Coliseum tras su larga lesión y, desde entonces, no ha vuelto a jugar. Más de un mes sin minutos para el delantero tras una lesión de rodilla que cortó su progresión tras su buena segunda vuelta la campaña pasada nada más llegar desde el Deportivo Alavés con puente como cedido en el Barakaldo.

Ernesto Valverde habló sobre él antes de medirse al Alavés y restó importancia ante estas ausencias aunque sorprende que, por quinto partido consecutivo, el internacional marroquí tampoco vaya a jugar: "Se ha recuperado bien de la operación. Es una cuestión de optar por uno u otro. Tenemos muchos jugadores. Vamos con 24, tenemos algunos con pequeñas molestias. No pasa nada con Maroan, solo estoy optando por otros jugadores".