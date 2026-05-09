Joaquín Anduro 09 MAY 2026 - 17:37h.

Valverde repasa el partido del Athletic ante el Valencia

Ernesto Valverde se cansa de las preguntas sobre el fichaje de Edin Terzic por el Athletic: "Nos estamos jugando cosas"

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El Athletic recuperó las buenas sensaciones con la goleada por 2-4 al Alavés para centrarse definitivamente en este tramo final de temporada de LALIGA EA Sports en volver a competiciones europeas aparcando la salvación, tal y como ha confirmado Ernesto Valverde. El Txingurri ha vuelto a ofrecer una convocatoria con varias ausencias por decisión técnica como Íñigo Lekue o Maroan Sannadi pero sí estará un Nico Williams al alza tras su doblete en Mendizorroza:

En sala de prensa, el técnico cacereño reconoció lo complicado que ha sido para el navarro recuperar su mejor fútbol: "El otro día hizo dos goles, eso siempre ayuda. Le ayuda a él a tener confianza y ayuda también al entorno a darse cuenta de que no es simplemente colocar a un jugador y ya está, sino que todo requiere un proceso. Cuando se recuperó, empezó a jugar, pero tiene que ver el encaje que vuelve a tener con el equipo, que ya es sencillo, pero lo tiene que retomar. Y luego tener esa sensación de encontrarse bien con el juego. El otro día, vuelvo a decir, los goles ayudan mucho a los jugadores, sobre todo a los delanteros, a tener ese punto de confianza y atreverse a hacer las cosas que ellos saben hacer bien. Y, en ese caso, Nico es un seguro".

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Nico Williams sí estará en una convocatoria en la que son baja Unai Egiluz y Beñat Prados, que aún van poco a poco tras sus graves lesiones, además de Maroan Sannadi e Íñigo Lekue, que se caen por decisión técnica.

Porteros: Unai Simón, Álex Padilla.

Defensas: Jesús Areso, Andoni Gorosabel, Aymeric Laporte, Dani Vivian, Aitor Paredes, Yeray Álvarez, Yuri Berchiche, Adama Boiro.

Centrocampistas: Mikel Jauregizar, Íñigo Ruiz de Galarreta, Mikel Vesga, Alejandro Rego, Oihan Sancet, Unai Gómez, Nico Serrano.

Delanteros: Iñaki Williams, Nico Williams, Álex Berenguer, Robert Navarro, Gorka Guruzeta, Urko Izeta.

Ernesto Valverde, sobre el Athletic-Valencia

Partido tras ganarle al Alavés: "Evidentemente, siempre después de ganar tienes ese punto de confianza y de alegría por lo que suponía la victoria del otro día. Pero con ganas de afrontar el partido de mañana. Además, afrontar esa semana en la que nos vamos a jugar todos los equipos muchas cosas. Y, bien, estamos contentos por la victoria del otro día, por todo esto que digo, pero ya tenemos ganas de competir, ya ha pasado mucho tiempo".

Sensaciones tras la mala temporada: "Siempre tienes responsabilidad y la seguimos teniendo. En el fondo, todos los partidos los tienes que ir a ganar y, cuando estás en una posición un poco más incómoda, pues todavía más, por lo que significa para todos los clubes. Ya lo estamos viendo en los partidos que se están jugando en esas últimas jornadas, y en esta misma, los partidos importantes que hay. Tenemos una puntuación que es buena y podemos mirar también hacia adelante, no nos descuidamos de nada. Vuelvo a decir, hay mucha igualdad en LALIGA y nuestra intención, desde luego, es intentar apurar todas nuestras opciones, y todo eso pasa por ganar mañana".

Plaza extra europea: "Es verdad que, igual que el año anterior hubo una plaza más que la aprovechó el Rayo, precisamente, este año hay otra plaza europea y estamos ahí, en esas posiciones. Vamos a ver cómo se da este final de temporada. Desde luego, es un aliciente para nosotros importantísimo y para todos, supongo que todos los equipos piensan lo mismo. Ahora es ya, vuelvo a decir, la semana definitiva, en la que todo se perfila y ya no hay vuelta atrás y mañana empieza".

Motivación extra de pelear por Europa: "Nuestra intención siempre ha sido la de pelear por los puestos de delante, lo que pasa es que en las temporadas nunca sabes cómo van y las dificultades que te puedes encontrar. Este año han sido importantes y ha habido momentos en los que hemos estado mejor y otros en los que hemos estado peor. Pero bueno, llegamos a este punto en el que la máxima igualdad que hay en LALIGA es increíble. Yo creo que una temporada así hace tiempo que no se vivía, con tan pocas diferencias entre tantos equipos. Siempre hay unos equipos que se van un poco más adelante, pero entre los cuatro de delante y el resto, pues estamos todos allí. Vuelvo a decir, en los últimos años hemos estado peleando siempre por estar en los puestos de arriba y este año, lo que nos queda, vamos a intentar hacer lo mismo".

Terminar en Europa tras una temporada complicada: "Bueno, nos encantaría, pero vamos a ver. No voy a hacer un análisis antes de que pueda suceder o no. Desde luego, todo ello pasa por centrarnos en el partido de mañana, que además jugamos un partido contra un rival que se está jugando muchísimo. Ya vemos que las diferencias cada semana se van acortando entre los que vienen por detrás y los que están por delante. Son partidos con una tensión máxima por lo que nos jugamos todos los equipos Ya se vio el otro día en Mendizorroza lo que había; se jugaban ellos y nos jugábamos nosotros. Ahora viene el Valencia, que viene con necesidad de puntos, y son partidos que se juegan a fuego porque ya no hay vuelta atrás".

Sensación personal de Valverde de dejar al Athletic en Europa: "Hombre, claro, me encantaría, es algo que me encantaría. Yo creo que nos encantaría a todos aquí el poder terminar bien el año. Nos jugamos ahora mismo en esa semana tres partidos con tres equipos que se están jugando mucho y luego jugamos contra el Madrid en el Bernabéu. No es un calendario sencillo, pero tenemos que ir a por ello".

Qué esperar del Valencia: "Sí, ellos llegan con muchas necesidades aunque ahora todos los equipos tienen mucha necesidad. Nosotros íbamos el otro día a Mendizorroza con una necesidad imperiosa de sacar los puntos y ellos vienen aquí con esa intención. Pero si ves ahora los partidos que se van a jugar en la jornada de hoy, el de mañana o el que se jugó ayer, es que hay mucho en juego. Es cierto que ha habido un momento del Valencia que parecía que había cogido con la victoria contra Osasuna o no recuerdo ahora qué otro partido. Pero sí, en las cinco últimas jornadas ha conseguido cuatro puntos, cuando yo creo que podía haber conseguido alguno más, y no ha logrado superar esa barrera de los 40 puntos. Yo creo que se habla de los 42 puntos, pero no sé si este año va a valer con la situación en la que están todos los equipos. Yo creo que se va a ir un poco más arriba y todo el mundo tiene que estar preparado. Ellos, desde luego, vienen aquí con la intención de ganarnos a nosotros y dejarnos allí, y ellos, en cambio, ir hacia delante, vamos a ver cómo va. Desde luego, para nosotros es un rival importante, ya nos ganó en la primera vuelta".

Estado de los jugadores para el tramo final: "La clave de todos los partidos es llegar con la mentalización adecuada y, evidentemente, en buen estado de forma, mentalizado y con el talento que tienen los jugadores. Cuando estás con un punto de confianza porque las cosas te han ido bien, y nosotros tenemos que aprovechar ese impulso del último partido, para eso siempre tienes un puntito más. Pero también es cierto que ese grado de mentalización, ese grado de alerta que tienes cuando estás muy apretado, es bueno porque te impulsa mucho. Que eso lo va a tener Valencia, porque le hace falta, y nosotros lo tenemos que tener porque nos hace falta para dar un paso más. Ese grado de tensión y de alerta que teníamos la semana pasada lo tenemos que seguir manteniendo. Si eso, además, lo unimos con ese punto de confianza, nos tiene que impulsar y eso es lo que queremos para mañana. Ya veremos si podemos por fin conseguir, después de un tiempo, dos victorias seguidas".

Cambio de mentalidad de la Champions a la salvación: "Por una razón o por otra, al final, cuando llegas al domingo o al fin de semana, siempre tienes que ganar. Si no es por entrar en Europa, es por conseguir la Champions, es por llegar a una zona más tranquila para luego intentar coger impulso e ir a la siguiente... Yo creo que durante la trayectoria que puede tener un club a lo largo del tiempo siempre suceden momentos en los que estás luchando por unas cosas y otras veces estás luchando por otras. A no ser que tengas una distancia sideral, como tienen los dos de arriba, que siempre están luchando uno contra el otro y un poquito contra alguno más, pero los demás estamos todos en un bloque parecido. Yo creo que de lo que se trata siempre es de saber asimilar lo que tienes que hacer en cada momento y tener la capacidad para superar las dificultades que te pueden plantear las competiciones a lo largo del tiempo. A veces nos tocan situaciones que nos encantan y otras veces pues hay que fajarse en otras situaciones que son un poco más complicadas. Pero, aun así, ahora estamos en un momento en el que tenemos a las puertas el poder cumplir un objetivo que es llegar a Europa. Vamos a ver si lo podemos conseguir, todo está cerca y todo está lejos, parece. Y este año más, porque todos estamos igualados pero esa igualdad siempre ha existido".

Renovación de Yeray: "Sí, desde luego, ha sido un año difícil para él y un año difícil para nosotros sin poder contar con él. Un jugador muy importante para el equipo, con liderazgo dentro del vestuario y en el campo y yo creo que también es una buena noticia para el club el poder contar con Yeray".