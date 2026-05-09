Joaquín Anduro 09 MAY 2026 - 14:37h.

Valverde pide que el Athletic se centre en lo que queda de temporada

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El Athletic Club se sigue jugando entrar en competición europea en este tramo final de LALIGA EA Sports pero el club también mira al futuro después del anuncio de que será Edin Terzic el encargado de sustituir a Ernesto Valverde en el banquillo bilbaíno. El todavía técnico rojiblanco ha terminado cansado de que le preguntasen por el técnico germano con la opción de volver a Europa aún en juego en estos cuatro últimos encuentros.

"No lo conozco. He visto a su equipo jugar, aquella liga que perdieron en el último partido, llegaron a la final de Champions pero no sé demasiado. Le deseo suerte, su suerte será la suerte del Athletic, pero la temporada aún no ha terminado, esto es para la temporada que viene. Nosotros nos tenemos que centrar en lo que tenemos ahora que son estos cuatro partidos y eso es evidente que es importante, que el club lo tiene que trabajar, pero es para la temporada que viene", respondió el Txingurri en primera instancia.

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A la siguiente pregunta sobre Edin Terzic y si cree que los jugadores del Athletic podrían motivarse más para intentar convencerle de cara a la 26/27, Valverde ya quiso apuntar al choque ante el Valencia: "Es que, a mí me parecen bien estas preguntas, pero parece que son más preguntas para la última conferencia de prensa cuando nos estamos jugando cosas, y, además, cosas importantes. Da la sensación cuando se habla de esas cosas de que ya echamos tierra a la temporada. En cierta medida, es un poco así".

"Entonces, es algo que a mí evidentemente, quiero que todo el mundo y todos los jugadores estén pensando en el partido de mañana y no en que mi siguiente entrenador esté analizando a la plantilla. La idea va por ahí. Entiendo las preguntas, pero no quiero yo entrar mucho en eso. Tenemos un buen equipo, ahora estamos contando con todos los jugadores o muchos de ellos aunque alguno aún está saliendo de procesos de lesiones y ya veremos cuando termine la temporada", respondió el cacereño.

Ernesto Valverde ve a los jugadores del Athletic mentalizados

Por último, Ernesto Valverde quiso reiterar que la plantilla está pensando únicamente en estos cuatro últimos encuentros de LALIGA EA Sports: "Veo al equipo mentalizado y concienciado de las posibilidades que tenemos. Los entrenamientos han ido bien, el equipo está con energía y vuelvo a decir, con ganas de competir".

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"Aquí siempre estamos centrando el tiro en cuestiones que pueda hacer el rival, cómo les podemos presionar, cómo podemos superar su presión, estrategia... ese tipo de cosas", finalizó el extremeño.