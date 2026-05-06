Asís Martín 06 MAY 2026 - 13:21h.

Tras anunciar al técnico alemán, se ha renovado a Yeray por 2+1 temporadas en el Athletic

Conocidos los pros de Edin Terzic para el Athletic, qué hay de los contras: "Me genera dudas"

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BilbaoToda vez que el 'Titán' de Barakaldo, Yeray Álvarez, ha renovado su contrato por dos temporadas con opción a una tercera más, el central de Athletic Club ha tenido unas palabras en las instalaciones de Lezama sobre la inminente llegada del nuevo técnico, el alemán Edin Terzic, quien va a coger el relevo a un histórico como Ernesto Valverde, quien este domingo dirigirá su partido 501 a los leones en el duelo ante el Valencia CF de Carlos Corberán.

Yeray, que es uno de los pesos pesados del vestuario en la entidad rojiblanca, ha explicado que "Valverde ha estado aquí un montón de años, me hizo debutar, sólo puedo darle las gracias, ha hecho un trabajo excelente, sólo tengo agradecimiento para Ernesto".

Yeray: "Creemos que Terzic es un entrenador que al Athletic le va a venir bien. Lo que tenemos que hacer es trabajar para que eso ocurra"

Yeray Álvarez y la llegada de Edin Terzic al Athletic Club

"Sabemos poquito de él, sí que estuvo bien en la Bundesliga, pero lo vamos a coger con muchas ganas como cada vez que viene uno nuevo, lo nuestro será adaptarnos a su estilo lo antes posible pero todo eso lleva su tiempo" ha advertido ante la prensa.

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Seguía Yeray con el discurso sobre Terzic de que "no le conocíamos demasiado, pero nos han hablado muy bien de sus rutinas y de su modo de jugar, al Athletic le va a venir bien estando con él creemos y así trabajaremos los jugadores para que eso pase" ha deslizado el central baracaldés.

Por último ha hecho una breve radiografía ya que opina que "será un entrenador muy exigente, nos hará trabajar y aquí tiene un grupo de la hostia para eso, para trabajar y para exigirnos, vamos a dar el 100% y le vamos a recibir con los brazos abiertos" ha manifestado Yeray Álvarez en Lezama.

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"Quedan 4 partidos y vamos a pelearlos, la mentalidad no cambia, ya la teníamos pero estos 3 puntos de Vitoria te quitan el nerviosismo y dan tranquilidad, pero la idea es ir a ganar los 4 que quedan empezando por el Valencia que se lo juega todo como antes nos pasaba a nosotros" avisaba.

"Vamos a ir partido a partido y ojalá ganemos al Valencia y encadenemos 2 victorias porque eso nos engancharía arriba pero no vamos a pensar ahora en la jornada 38 ante el Real Madrid sino en el Valencia que viene ya a San Mamés" zanjaba Yeray Álvarez.