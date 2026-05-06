David Torres 06 MAY 2026 - 07:17h.

Vuelve a San Mamés y en verano tendrá que ir a Vigo, pero el deseo del Valencia es que acabe de nuevo en Mestalla

El Valencia CF y Unai Núñez se dan 'like'

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ValenciaPara cualquier jugador nacido en el País Vasco volver a San Mamés, dónde además has sido importante, siempre es especial. Unai Núñez tendrá la oportunidad de repetir la experiencia este domingo. Además, apunta a titular. Ya lo hizo con el Celta en 2022-23 y en la 23-24, cuando jugó con el conjunto gallego como visitante en la Catedral y perdió. Esta será su tercera ocasión y tiene la necesidad y la ocasión de romper esa estadística y, de paso, demostrar a Valverde y al conjunto rojiblanco que podía haberse quedado allí. Es agua pasada y ahora su futuro pasa por volver a Vigo y escuchar qué opina Giráldez de él y el club celeste, aunque la respuesta la sabe. Como sabe también que el Valencia, como adelantó ElDesmarque, quiere intentar quedárselo.

Unai Núñez, muy del Athletic y sin sitio en Vigo: el Valencia lo quiere

Núñez. 29 años, se formó en las categorías inferiores del Athletic, club que lo cedió en la campaña 2022-2023 al Celta de Vigo, que ejerció en marzo de 2024 una opción de compra para quedarse al jugador en propiedad con contrato hasta 2029. El equipo gallego pagó algo menos de diez millones de euros por el jugador pero ahora está dispuesto a dejarlo salir. En Vigo no cuentan con él y le buscan sustituto.

Tras tener un gran protagonismo en sus dos primeras campañas en el conjunto celeste, regresó al Athletic la pasada campaña, esta vez prestado por el Celta, pero apenas jugó 10 partidos y este verano fue cedido al Hellas Verona. Esta campaña, el defensor vasco había jugado en 17 de los 21 encuentros del equipo italiano, actualmente colista de la Serie A, antes de enrolarse en Mestalla dónde fue un fijo hasta que se lesionó. En Mestalla ya lleva 9 encuentros y dos asistencias y ha dejado la sensación de que tiene futuro en Valencia.

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Tras dos semanas recuperado, el buen rendimiento de Renzo Saravia en el costado derecho y de Pepelu como central le cerraron las puertas pero ahora Carlos Corberán medita devolverle el sitio en el once titular para su regreso a San Mamés. El entrenador de Cheste es su gran valedor esta temporada y para el futuro. Lo quiere en la plantilla 2026-27, dónde no tiene hueco Diakhaby y es más que dudosa la continuidad de Cömert. Falta, por supuesto, saber cuánto pide el Celta por su traspaso, pero el resumen es sencillo: Vuelve a San Mamés y en verano tendrá que ir a Vigo, dónde no lo quieren, pero el deseo del Valencia y el suyo es que acabe de nuevo en Mestalla