David Torres 05 MAY 2026 - 12:58h.

Entra en su último año de contrato y el Valencia CF le busca salida tras 841 días de baja en total

El Valencia CF hace hueco para fichar algo más que un central y da la baja a Diakhaby

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ValenciaMouctar Diakhaby empieza a ver la luz al final del túnel. Cuatro meses después de pasar por el quirófano tras su infortunada lesión en Vigo, ya está recuperado y ya toca balón en Paterna. El futbolista lleva semanas trabajando sobre el campo, ahora además ha entrado en contacto con el esférico y, aunque sería una temeridad y un imposible que vuelva a jugar antes de que finalice la campaña, lo cierto es que un rayo de luz se esboza en su horizonte. Es imposible porque, tras su última operación en enero, el 16 de ese mismo mes, el club le daba la baja federativa y posteriormente fichaba a Unai Núñez en calidad de cedido.

El calvario de Diakhaby

El central franco-guineano Mouctar Diakhaby fue intervenido quirúrgicamente el pasado 9 de enero de la lesión de la musculatura isquiotibial de la pierna derecha sufrida durante el partido ante el Celta de Vigo, según informó el Valencia en un comunicado. El club no ofreció un tiempo de recuperación orientativo pero se esperaba que esté varios meses de baja como así fue. La entidad aseguró que la operación se desarrolló “con éxito” y que Diakhaby permanecerá ingresado en las próximas horas en el centro hospitalario “para control clínico evolutivo”. No obstante, se daba ya por hecho que no volvería a jugar esta campaña. Era su segunda lesión grave en un año pues el central había recaído de su lesión en los isquiotibiales que ya le tuvo dos meses de baja a finales del año pasado. No obstante, su calvario empezó en marzo de 2024, cuando tuvo que pasar por el quirófano por el quirófano tras sufrir una grave lesión de rodilla y que lo tuvo un año apartado de los terrenos de juego.

Su futuro: el Valencia CF le busca salida

Mouctar Diakhaby entra en su último año de contrato, acaba en junio de 2027. Cumpliría entonces nueve años en Valencia, pero el club no quiere apurar plazos. El central es uno de los mejores pagados de la plantilla y, antes de que se vaya gratis, la intención del club es poder traspasarlo. Diakhaby ha ido de más a menos, la mala suerte se ha cebado con él hasta el punto que se ha perdido 841 días por las lesiones en el Valencia, en total 114 partidos en estos años. Y ahora el Valencia considera que está amortizado.

El club, tal y como ha venido informando ElDesmarque, ha fichado a Justin De Haas, quiere atar a Unai Núñez, cuenta con Copete y Tárrega. Además, se plantea firmar otro defensa de garantías y eso pasa por hacer hueco en la plantilla, y Diakhaby es el elegido. Se entiende en Valencia que, a sus 29 años, aún tiene mercado y cabe la mínima posibilidad de recuperar parte de los 15 millones de euros que pagó por su traspaso.