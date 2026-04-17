Asís Martín 17 ABR 2026 - 11:31h.

Prosiguen los reproches sobre Oihan Sancet: "No va a llegar ni a la mitad de lo que fue"

El 'Látigo' de Zarautz ha dado su opinión sobre una temporada tan "irregular"

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Bilbao"Es difícil esta temporada" ha admitido en Lezama el futbolista del Athletic Club Yuri Berchiche, un jugador que es el más veterano del vestuario de Ernesto Valverde y además una gran referencia general en Bilbao por su currículum de carrera y por la sinceridad con la que suele opinar cada vez que se acerca el 'Látigo' de Zarautz a una sala de prensa.

Este viernes ha hablado del enfado de la afición de San Mamés en la derrota ante el Villarreal de Marcelino García Toral o de su situación personal. A sus 36 años aún no ha renovado, pero hay un clamor popular porque estampe su firma en Ibaigane y él se ve por la labor de continuar galopando por la banda... salvo sorpresa de última hora.

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Yuri Berchiche admite que esta temporada del Athletic Club le lleva a mal traer...

"Aquí todos sabemos cuales eran los objetivos pero eso se ha torcido por circunstancias y por muchos factores que han sido clave para no estar arriba y nos tenemos que mirar a nosotros mismos y saber dónde está el problema, porque el equipo es casi el mismo del año pasado, nos conocemos muy bien todos y pese a todo estamos siendo muy irregulares en los partidos, no sé realmente cual es la causa" ha dicho de inicio el defensa guipuzcoano.

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Pero al inquirirle, ha vuelto a la carga y ha enumerado varios factores del cambio de rumbo, entre otros la baja de 10 meses de un hombre con mucho arrojo como es el central de Barakaldo Yeray Álvarez para la escuadra vasca...

"La sanción de Yeray nos hizo daño", admite Yuri en Lezama

"Yeray para nosotros es uno de los capitanes y es único futbolísticamente como jugador, me encanta su carácter y su baja nos hizo daño al ser un líder y luego está también las lesiones, por fin estamos todos salvo Beñat Prados y eso de las bajas en el Athletic nos ha hecho daño, hemos estado mucho tiempo sin Nico Williams. Otros equipos fichan en el mercado de invierno a varios jugadores y nosotros no podemos hacer eso y estamos en cuadro; la realidad es que nos ha hecho daño".

"Y el juego del equipo es otro factor, igual no tenemos la confianza del año pasado, nos cuesta todo mucho más que antes, pero no hay que mirar atrás sino hacia adelante siempre, insistimos en cada entrenamiento con Ernesto con vídeos y trabajo para tratar de mejorar en esa pequeñas cosas cada día y afrontarlo como viene y a jugar una final este martes contra Osasuna".

Y rompe una lanza en el tramo final por Ernesto Valverde...

En opinión de Yuri "la gente que más llevamos con Ernesto sabemos lo que significa para el Athletic. Es el mejor entrenador que he tenido y le tenemos un grandísimo cariño y me da pena todo lo que está pasando este año alrededor de él y de nosotros" ha expresado en Lezama el de Zarautz sobre su técnico al que ahora, en la mala racha, le llueven los palos.