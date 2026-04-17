Prosiguen los reproches sobre Oihan Sancet: "No va a llegar ni a la mitad de lo que fue"

Txema Camaño no vio lógicas las palabras del entrenador del Athletic Club sobre el ambiente de San Mamés

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BilbaoEl pasado domingo uno de los mejores entrenadores de toda la extensa y laureada historia del Athletic Club, Javier Clemente, se despachaba a gusto en los micrófonos de la cadena SER. Hasta ahí, todo normal. Es mundialmente conocida la incontinencia verbal del “Rubio” cuando algún medio le ofrece sus micrófonos. No suele provocar indiferencia con sus declaraciones… y esta vez no iba a ser una excepción. ¿Problema? Esta vez lo hizo en plena crisis del primer equipo rojiblanco: Solo han sido capaces de sumar 4 de los últimos 18 puntos en juego, y con un juego y unas sensaciones bastante peores que el balance de puntos.

Clemente podría haber elegido un momento más oportuno para mostrar su disconformidad con las “trampas” que nos hacemos a la hora de incorporar jugadores, pero, por lo que sea, le pareció que este era el momento adecuado. No pudo ser mas inoportuno, la verdad. No me quieras tanto: quiéreme bien.

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Cuando todavía resonaban estas declaraciones en la cabeza de la afición rojiblanca, iba a llegar la gota que colmaba el vaso: el propio entrenador del Athletic, Ernesto Valverde, declaraba tras la derrota ante el Villarreal de Marcelino en San Mamés que “Cada público piensa que es diferente, pero en el fondo todo es igual”.

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¿Por qué? Porque después de 9 meses de competición, y 31 jornadas de Liga (con un Champions League tirada a la basura desde la primera jornada, y una Copa en la que caímos ante la Real Sociedad dando una imagen paupérrima en ambos partidos), al Txingurri le pareció mal que la afición mostrara su descontento con el equipo.

Lamentable Ernesto Valverde, igual de inoportuno que Javier Clemente… y, además, falso.

Si la afición del Athletic fuera como todas, es posible que Valverde llevara varios meses fuera del banquillo del Athletic, porque el ambiente se habría vuelto tan irrespirable como en otros equipos que, directamente, no voy a nombrar. No creo que sea necesario porque, básicamente, son todos los demás.

Había que frotarse bien los ojos para darse cuenta que no era una pesadilla: era real. En menos de 24 horas dos de los mejores técnicos de la historia del Athletic se habían puesto de acuerdo para txapotear en el charco zurigorri.

Lamentable, y totalmente inoportuno. Si me apuras, el caso de Clemente tiene un pase, mas que nada, por la conocida incontinencia del de Barakaldo… pero, ¿y Valverde?, el otrora paradigma del equilibrio y la sensatez continuó por la línea que ya había amagado varias veces las últimas temporadas, para soltarse la melena definitivamente, y apuntar directamente a la afición.

A esa afición que le aplaudió como jugador… y como entrenador. A pesar de que nos mintió en su rueda de prensa de despedida, previa a firmar con el club de la Ciudad Condal, diciéndonos que “Cuando haya proposición de algún club, conoceréis mi respuesta”… pocos días después era presentado como entrenador de la entidad azulgrana.

Quizá el que no es diferente al resto es él, obviamente. Hasta donde yo sé, el porcentaje de ocupación de San Mamés es el mayor de toda LaLiga, y eso que el equipo esta temporada está ofreciendo poquito. Si eso no es ser diferente…

A Javier Clemente no le voy a pedir que se piense dos veces las cosas antes de ponerse delante de un micrófono, porque a estas alturas sabemos que es ciencia ficción… pero a Ernesto Valverde solo le voy a pedir una cosa: que lleve el barco a buen puerto.

Que consiga los 42 puntos cuanto antes (ya que, desde febrero, son el objetivo FUNDAMENTAL de un club con 4 campeones de Europa en sus filas y casi 186 millones de Euros de presupuesto), y deje hueco para un entrenador con más ilusión, ambición y hambre de la que ha demostrado él durante toda esta temporada. Es complicado pedir a tus jugadores algo que tú no has demostrado tener en todo el curso.

P.D.- Del alejamiento progresivo y voluntario del Athletic de la afición, hablaremos en otro momento si tenemos oportunidad, pero no puedes alejar a la afición del dia a dia rojiblanco seis días a la semana, para pedirle el séptimo el ya manido y desgastado “Beti Zurekin”. Beti Zurekin, bai… baina egunero, ez astean behin.

Aupa Athletic!

.- Por Txema Camaño, Socio del Athletic Club