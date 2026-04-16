Asís Martín 16 ABR 2026 - 14:45h.

Noticia muy triste que se ha confirmado en la jornada de hoy

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BilbaoLa tristeza ha ensombrecido el jueves a la familia del Athletic Club y a la del fútbol de toda Bizkaia, ya que en esta jornada la Federación Vizcaína de Fútbol ha hecho público que ha fallecido Elsa Landabaso, la esposa del icono de San Mamés Julen Guerrero.

Según ha comunicado el ente federativo en su escrito, "Lamentamos profundamente la muerte de Elsa Landabaso, esposa de nuestro federado Julen Guerrero, leyenda del Athletic Club. Expresamos nuestro cariño y condolencias a toda su familia y amigos en estos momentos tan duros y difíciles".

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Elsa Landabaso y Julen Guerrero son padres de Karla, de 25 años de edad, y del futbolista Julen Jon Guerrero, de 22, quien ahora mismo milita en el filial del Getafe.

El Athletic, lógicamente, también se ha sumado al dolor en la despedida y ha escrito en sus cuentas de comunicación que "El Athletic Club y toda la familia athleticzale estamos contigo en estos duros momentos, Julen Guerrero. Lamentamos profundamente el fallecimiento de tu mujer, Elsa Landabaso. Gugan bego".