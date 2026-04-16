Asís Martín 16 ABR 2026 - 12:44h.

El 'Mago' de Derio lleva una campaña impecable con los santanderinos y bordea el ascenso

Los athleticzales se distraen al menos con los éxitos de Peio Canales, Villalibre e Iñigo Vicente en el Racing

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BilbaoEn la entrevista que ha concedido este jueves a ElDesmarque el bilbaíno Patxi Salinas, exjugador del Athletic Club y del RC Celta de Vigo, hemos tocado muchos temas. Desde una posible estatua para Javier Clemente y Ernesto Valverde cerca de San Mamés, la llegada de Edin Terzic a Bilbao, la posible baza de Andoni Iraola o también del trabajo que realiza el conjunto vizcaíno en las instalaciones de Lezama con su cantera donde Patxi ha dirigido al Juvenil, al Basconia y al Bilbao Athletic.

De ella salió hace tiempo Iñigo Vicente, el conductor del ataque del Racing de Santander, equipo que lidera en solitario la Segunda división con idea de regresar a la élite en el final de la presente temporada. Un Racing en el que además del 'Mago de Derio' militan jugadores vizcaínos, como Peio Canales o el 'Búfalo' Asier Villalibre, aparte del lesionado delantero navarro, cedido por el Athletic, Manex Lozano, o el guardameta Jokin Ezkieta.

Al hermano pequeño de Julio Salinas, le hemos querido preguntar en concreto por un Iñigo Vicente que a sus 28 años todavía sólo ha jugado 3 partidos en Primera división (con Gaizka Garitano y Marcelino), pese a que todo el mundo habla de su espectacular talento, sobre todo a la hora de repartir asistencias a sus compañeros de ataque. "Es una máquina" dicen pero hay quien le ve pegas para el ritmo de la alta competición

Tiene muchísimo conocimiento en LaLiga Hypermotion, donde se está saliendo Inigo Vicente, así que era obvio preguntarle a Patxi Salinas si con su experiencia en el fútbol y en los banquillos le ve una posible carrera en Primera división a sus 28 años...

"Por supuesto que le veo, acaso no trajimos al Athletic a Iñigo Ruiz de Galarreta con esa misma edad o incluso tal vez un poco mayor y ha sido un jugador que ha dado un rendimiento espectacular y que ha sido primordial en el centro del campo, primero con Beñat Prados y ahora con Mikel Jauregizar; pues yo sí lo veo en Primera división sí".

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"Con 28 años ahora mismo eres un crío en el mundo del fútbol. Con esa edad me fui yo hace un montón de décadas al Celta y estuve seis años jugando como capitán hasta llegar a los 34. Ahora con lo que se cuidan muchos jugadores pueden aguantar hasta los 36 o 38 años con un nivel altísimo" añade Patxi.

"Si Iñigo Vicente está bien, que sin duda lo parece viéndole jugar, puede dar todavía seis o siete años buenísimos de fútbol, que lo tiene. Mira los casos en Lezama de Yuri Berchiche o de Aymeric Laporte. Hoy en día si te has cuidado un poco y con los medios que hay un futbolista puede durar mucho".

La eterna pregunta sobre Iñigo Vicente, crack en el Racing que dejó dudas en el Athletic Club...

"Iñigo Vicente está jugando a un nivel inmenso en el Racing de Santander, que es el líder de la Segunda División, lo que es como para que la gente se fije en él. Además hay otro dato… Hay jugadores que despuntan más tarde que otros. Para mí la clave es que si en Segunda División te sales tú puedes jugar también en Primera, porque para mí si en Segunda marcas diferencias es que tú eres jugador de Primera, yo en eso no tengo ninguna duda".