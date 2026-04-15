Ángel Cotán 15 ABR 2026 - 17:47h.

El técnico de Menden gana enteros

El banquillo del Athletic aguarda por Jon Uriarte con dos cabezas de serie: "Un acuerdo verbal"

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Todos los caminos conducen a Edin Terzic. O eso parece. El técnico de Menden irrumpió con fuerza en las quinielas para convertirse en el sustituto de Ernesto Valverde. Una candidatura extranjera que peleaba con hombres de la casa como Andoni Iraola, quien no continuará en el Bournemouth, pero al que tientan clubes de la Premier League.

En Bilbao chocan dos corrientes. La que apuesta por el entrenador alemán en un momento en el que se exige comenzar de nuevo con un grupo muy hecho... y la que siempre vio en el técnico de Usurbil el relevo natural del Txingurri.

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En el fútbol todo puede cambiar en cuestión de segundos, pero la realidad es que Jon Uriarte, que apunta a renovar mandato, se habría decantado por Edin Terzic. Tanto es así que, como apuntaba el pasado miércoles el periodista Matteo Moretto, ya existe un acuerdo verbal entre las partes.

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El Athletic estrecha el cerco sobre Edin Terzic: pacto, penalización y paso por dar

En esta línea de información, MARCA desliza nuevos e interesantes detalles de los contactos entre Jon Uriarte y el preparador germano. Desde hace semanas, candidato a la presidencia y entrenador han alcanzado un pacto para unir sus caminos a partir de la próxima temporada. Tanto es así que el propio Terzic, tentado por otros clubes, ha rechazado intereses con el objetivo de sentarse en el banquillo de San Mamés.

Además, según la citada fuente, este pacto guarda la opción de romperse por ambas partes del acuerdo, eso sí, previa penalización económica. Al no ser una negociación del propio club, Uriarte sería el encargado de abonar la cantidad pactada si finalmente se decanta por Andoni Iraola.

Este pacto está a la espera de un último paso. Lo pactado entre Uriarte y Terzic deberá plasmarse en un documento contractual, el cual sí estaría firmado por el Athletic Club. Por lo tanto, el interés del candidato a la presidencia por el técnico alemán es más que real.