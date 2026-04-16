Asís Martín 16 ABR 2026 - 10:54h.

Javier Clemente responde a los que le critican por alimentar a los haters del Athletic: "Hemos perdido la esencia"

Entrevista en ElDesmarque Bizkaia con el exjugador del Athletic Club Patxi Salinas

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BilbaoMientras la primera plantilla del Athletic Club prepara con Ernesto Valverde en Lezama esa final anticipada contra el CA Osasuna del próximo martes en San Mamés, en ElDesmarque hemos aprovechado para entrevistar a un histórico como Patxi Salinas que ya está desde hace días en Vigo para vivir in situ el intento de remontada europea del RC Celta.

"Yo tengo ninguna duda de que sí se puede, yo estaré allí el primero, voy a ir con un bocadillo el jueves a Balaídos y les voy a aplaudir a tope, desde un minuto antes hay que ir al calentamiento ya" apunta siempre pasional el mediático técnico y exfutbolista de San Adrián.

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Vaya barbaridad de colección de camisetas que tienes en casa, ¿te ha molado la Jornada Retro de LALIGA?

"Son muchos años recopilándolas. Me hace feliz enseñarlas. Empezamos por mi ama desde 1982 mi hermano Julio y yo, también pedíamos las de jugadores que admirabas como Fernando Redondo o Roberto Carlos del Real Madrid, la de Andrés Iniesta de Japón, Ronaldo Nazario en el Barça y una (y unos zapatos) de Diego Armando Maradona con Argentina que me la dio y firmó en su casa a las 3 de la madrugada".

En Bilbao ha habido debate sobre la 'setentera' del Athletic, bonita pero sin que se vea claramente el escudo y sí la publicidad...

"La jornada me ha encantado pero algunas camisetas eran muy mejorables. La del Athletic no era fea, pero mi camiseta preferida es la de Adidas con la que le ganamos la final de Copa al FC Barcelona de Maradona en 1984 firmando un doblete con el gol de Endika, bueno un triplete al sumar también la Supercopa; ojalá el Athletic hubiera puesto ésta para la jornada retro de LALIGA. Es la más demandada y por la que la gente más me pregunta, es icónica pero han decidido otra".

Proceso electoral en Bilbao que concluye este sábado con la reelección de Jon Uriarte Uranga: ¿Te ves en algún momento regresando a Lezama?

"Imposible volver a Lezama con una persona que ya me echó hace cuatro años. Hice dos campañas de play off con el Basconia y una temporada con una segunda vuelta increíble con el Bilbao Athletic pasando de 17 a 45 puntos. Pero llegó este presidente a Ibaigane y no me dio ni bola ni se despidió de mí así que como para pensar en volver a Lezama; con este presidente es imposible".

Ya sabes que alguno saldrá a darte palos por hablar aquí del Athletic...

"En esta vida hay que analizar y ser autocríticos, aunque es verdad que la autocrítica a veces hay mucha gente que le molesta y parece que no puedes decir nada. Pues para mí la única forma de crecer es poner los papeles encima de la mesa y hacer autocrítica y buscar el porqué de las cosas que suceden".

"A veces en el Athletic parece que si eres un resentido cuando los ex jugadores o entrenadores hablamos, cuando lo hacemos en realidad desde el cariño y la sabiduría de lo que hemos vivido. Si se alardea de muchas cosas buenas también hay que poner encima de la mesa el porqué suceden las que no han ido tan bien... y ahora es cuando salen a la luz que si los jugadores que traes, los que echas o cedes, etcétera".

¿Con quién vas en la final de Copa del Rey 2026 del sábado en la Cartuja?

"Sin ninguna duda con la Real Sociedad. Ojalá gane la Real al Atlético de Madrid porque yo siempre he dicho que mi rivalidad con los equipos estando tanto en el Athletic con la Real como en el Celta con el Dépor son rivalidades deportivas y sanas. Así que no tengo ninguna duda de que quiero que ganen los donostiarras y ojalá que se traigan la copa para Euskadi y la pongan en sus vitrinas".

Eres de los que crees que el Celta remonta este jueves al Friburgo en Balaídos…

"Ojalá suceda, el Celta está trabajando muy bien la cantera y juega al fútbol de forma espectacular. Te hace disfrutar cada partido y y está complicadísimo, pero estaré allí en vivo para intentar la remontada".