Alberto Bravo 14 ABR 2026 - 16:04h.

El vasco estará en la grada animando al equipo este jueves ante el Friburgo

Claudio Giráldez: "Creo en la remontada al Friburgo; el que no crea que no venga a Balaídos"

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VigoPatxi Salinas, uno de los jugadores más queridos por el celtismo, también cree en la remontada ante el Friburgo. El exfutbolista, que estará en la grada como un aficionado más, apunta a la importancia de la afición empujando durante todo el encuentro para poder darle la vuelta al 3-0 con el que el Celta de Vigo llega al partido ante el Friburgo: "Sin la afición el equipo está muerto".

Se trata de una empresa complicada, pero no imposible en un estadio que se prepara para vivir una noche de las grandes. El equipo celeste llega a la cita en un momento de algunas dudas por los últimos resultados pero con una idea de juego asentada y con la convicción de que, empujado por su gente, puede obrar el milagro. Balaídos será, más que nunca, el jugador número doce.

Desde el vestuario se ha hecho un llamamiento a la afición para que convierta el estadio en una caldera desde mucho antes del pitido inicial, consciente de que la remontada pasa tanto por lo futbolístico como por lo emocional.

Las palabras del exjugador Patxi Salinas a la Televisión de Galicia han resonado con fuerza. El que vasco apeló directamente al papel decisivo de la grada: "Tenemos que estar superfelices, pensar que queda el último tramo de liga que puede ser maravilloso, porque puede ser maravilloso". "Saber que sin la afición el equipo está muerto, eso tengo claro. La afición te lleva en volandas y saber que el equipo ahora mismo necesita el apoyo de la afición", agregó.

Patxi Salinas confesó que confía en la remontada: "Yo tengo ninguna duda, yo el primero, voy a ir con un bocadillo el el jueves aplaudido de minuto antes hay que ir al calentamiento ya". El mensaje es claro: la remontada comienza en la grada. La comunión entre equipo y afición será clave para generar ese ambiente que intimide al rival y alimente la fe de los jugadores. No es la primera vez que Balaídos se convierte en escenario de gestas memorables, y el celtismo confía en añadir un nuevo capítulo a esa historia.