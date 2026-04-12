Alberto Bravo 12 ABR 2026 - 23:24h.

Cree que "nos ha faltado un poco de contundencia atrás, un poco de intensidad"

El uno a uno del Celta ante el Oviedo: suspenso general en el peor partido de la temporada

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VigoMarcos Alonso, central del Celta de Vigo, apuntó a la falta de contundencia defensiva como una de las claves de la dura derrota encajada ante el Real Oviedo. Los vigueses, en el peor partido de la temporada cayeron en Balaídos ante el colista. La mala imagen del equipo en los últimos encuentros no ha hecho mella en una afición que sigue creyendo en los de Claudio Giráldez. El jueves, ante el Friburgo, esperan redimirse con una remontada épica en Europa.

"Al igual que en el último partido -Friburgo-, creo que nos ha faltado un poco de contundencia atrás, un poco de intensidad, de estar más vivos en las segundas jugadas y en los duelos. Hay que aprender de los errores y reaccionar lo antes posible", comentó tras el encuentro.

El veterano futbolista pidió “limpiar” la cabeza de esta mala semana y “concentrarse” en el duelo del próximo jueves contra el conjunto alemán, al que tienen que levantar un 3-0 para jugar las semifinales de la Liga Europa: "Limpiar de la semana que venimos y concentrarnos en mejorar y hacer un buen partido el jueves".

"Después de los últimos dos partidos, tiene mucho mérito el apoyo que nos ha brindado la afición al terminar el partido de hoy. Así que, aunque sea por ellos, toca levantarse y el jueves salir con todo", concluyó el veterano defensa.