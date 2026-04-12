Alberto Bravo 12 ABR 2026 - 21:35h.

Dio gracias al celtismo por cómo despidieron al equipo a pesar de la derrota

Aspas, tras la mala imagen del Celta ante el Oviedo: "No quiero pararme ni un minuto más en este partido"

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VigoClaudio Giráldez, entrenador del Celta de Vigo, analizó la durísima derrota que vivió su equipo este domingo en Balaídos ante el colista Real Oviedo. El 0-3 ha supuesto un golpe a la moral de un cuadro que sueña con una épica remontada en Europa este jueves ante el Friburgo. El técnico avisó de que él sigue creyendo en la eliminar al Friburgo, que viajará a Vigo con un 3-0, y recomendó a aquellos celtistas que no creen que no vayan a Balaídos el próximo jueves.

"Tenemos que reponernos, no podemos dar la imagen que hemos dado en la segunda parte, no podemos jugar con el sentimiento de que todas las acciones van a salir bien y que todo va a ir bien. Tenemos que jugar mucho más sueltos, mucho más atrevido de lo que hemos estado", afirmó.

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"Hay que creer en estos jugadores porque nos han ilusionado muchas veces a todos, porque tenemos un vestuario celtista y porque este equipo ha sido capaz de meter tres goles y más en muchísimos partidos. El Friburgo nos va a tener que matar. Yo creo, el que no crea que no venga a Balaídos", reflexión en rueda de prensa.

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El técnico celeste considera que su equipo está jugando "demasiado atenazado" y con "muchas dudas", por eso incidió en "disfrutar" de la noche "histórica" del próximo jueves. "La explicación que encontramos es que no hemos estado bien, que todo lo que podía salir mal ha salido mal. Evidentemente ha sido un palo empezar el partido con un gol en una acción en la que volvemos a cometer dos errores en dos despejes, vuelve a haber rebotes y acaba dentro", apuntó.

Lamentó que dejaran escapar una inmejorable oportunidad para asaltar la quinta plaza tras el empate del Betis, pidió "seguir confiando" en el equipo pese a que "ahora no nos están saliendo las cosas". Finalmente, aplaudió la respuesta de los aficionados a la conclusión del encuentro, la cual, dijo, es una inyección de moral para el duelo europeo del jueves.

"El primer paso lo ha dado la afición. Llevamos dos partidos que no hemos estado a la altura. Tenemos que recuperarnos y saber qué estamos haciendo mal y las fortalezas que tenemos. Es momento de mantenernos unidos y no dudar", destacó.

"Tenemos argumentos para poder hacerlo -la remontada-. Los números no son buenos, tenemos que cambiar la dinámica y qué mejor oportunidad que un día tan histórico para nosotros como jugar unos cuartos de final en nuestro campo y con nuestra gente".