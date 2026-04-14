Alberto Bravo 14 ABR 2026 - 11:00h.

La mascota falló a propósito un penalti y el Celta activó los cañones de humo como sucedió en Riazor

El Celta cierra el fichaje de Chiño: "Extremo oportunista con notable habilidad en el robo de pinchos"

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VigoNada salió bien este domingo en Balaídos. El que tenía que ser un partido para rearmarse anímicamente por la dura derrota sufrida ante el Friburgo en la Europa League se convirtió en el peor encuentro del Celta de toda la temporada. El 0-3 sonrojante con el que cayeron ante el colista desnudó las carencias defensivas del equipo sin Carl Starfelt. Antes del desastre llegó el estreno de Chiño, la nueva mascota del club. Un debut 'accidentado' con vacile al Deportivo de La Coruña.

La gaviota, nacida en As Illas Cíes, saltó al césped de Balaídos. Cogió el balón, lo plantó en el punto de penalti y falló. Lo hizo a propósito, mandó la pelota lejos de la portería de la Grada de Marcador. En ese mismo momento dos cañones de humo empezaron a funcionar para celebrar el que iba a ser su primer gol como celeste.

Esto mismo sucedió a finales del mes de enero en Riazor en el partido que el Deportivo perdió en su casa ante el Racing de Santander. En el descuento Charlie Patiño, con todo a favor para hacer el 1-1, mandó la pelota al lateral de la red defendida por Ezkieta. Los cañones de humo se activaron como si el balón se hubiese alojado en el fondo de las mallas. Un vídeo que generó infinidad de reacciones con casi un millón de visualizaciones solo en X.

El Departamento de Comunicación del Celta quiso ponerle un toque de humor lanzándole este pique a su eterno rival, el Deportivo de La Coruña recordando un momento que se hizo muy viral en Riazor. Además Chiño, como una buena gaviota viguesa, se dedicó a intentar robar los bocadillos que los aficionados del Celta de Vigo llevaron a un partido para olvidar, con una derrota ante el colista que supuso un jarro de agua fría para cuerpo técnico, jugadores y celtismo.