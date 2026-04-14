Alberto Bravo 14 ABR 2026 - 10:03h.

Sin el central sueco ha encajado doce goles en los últimos cuatro encuentros

Mostovoi explica qué le enfada de la derrota del Celta con el Friburgo: "No es el equipo de antes"

Compartir







VigoLa lesión del internacional sueco Carl Starfelt, que regresó con una lumbalgia de jugar con su selección la repesca para el Mundial, ha destrozado el sistema defensivo del Celta de Vigo. Los números no engañan. Sin el central, el equipo celeste ha encajado 12 goles en los últimos cuatro partidos oficiales. La muralla celeste se ha desmoronado en el momento más importante de la temporada, cuando los de Claudio Giráldez están pelando por la quinta plaza en Liga y por las semifinales de la Europa League.

La goleada encajada ante el Real Oviedo, un durísimo 0-3 ante el colista, en Balaídos ha encendido las luces de alarma en Balaídos. La remontada ante el Friburgo, que le endosó otro 3-0 en el primer partido de los cuartos de final de la Europa League, pasa por mantener la portería a cero y las sensaciones ofrecidas ante el cuadro carballón fueron muy malas.

PUEDE INTERESARTE Los secretos de la camiseta del Celta que lució Madonna en el concierto de Balaídos en 1990

"En estos dos partidos nos ha faltado un poco de contundencia atrás, un poco de intensidad, de estar más vivos en las segundas jugadas y en los duelos", avisó el veterano Marcos Alonso tras la derrota ante el conjunto carballón. Fede Viñas le ganó cada duelo a Joseph Aidoo, que está sustituyendo a Starfelt en estos partidos con un resultado muy deficiente.

La primera suplencia europea de Starfelt llegó en Bulgaria, donde el Celta se pegó el primer tortazo en la Eurppa League. El Ludogorets, con tres goles de Petar Stanic, situó en el punto de mira a los jóvenes Manu Fernández y Yoel Lago, los elegidos ese día por Giráldez para formar en el centro de la defensa. Desde ese momento ambos defensas apenas han tenido oportunidades.

Los otros dos partidos que no disputó el sueco en la competición continental fueron contra Estrella Roja y Friburgo. En ambos, el Celta también encajó gol. Firmó tablas en Belgrado y salió goleado del Europa-Park Stadion de la ciudad germana.

Giráldez no esconde su preocupación por la debilidad defensiva ofrecida en los últimos partidos. "Los tres goles son errores nuestros graves y muy evitables", expuso el técnico celeste tras la derrota en Alemania. Ese discurso lo repitió este domingo en la sala de prensa de Balaídos: "Estamos defendiendo mal o concediendo situaciones que podemos evitar. Cuando estás encajando goles es porque estás haciendo cosas mal".

Las estadísticas desvelan que sin Starfelt, uno de los indiscutibles en el once inicial, el Celta tiene un problema en el centro de la defensa. Joseph Aidoo, Yoel Lago o Manu Fernández no han ofrecido un rendimiento de garantías. En los 12 partidos que el central sueco no ha disputado en la Liga, el Celta ha encajado gol en 11. Sólo en la victoria ante el Mallorca, con un 2-0, el portero Radu celebró una portería a cero sin Starfelt en el campo. Incluso en todos los partidos en los que salió desde el banquillo, contra Girona y Rayo Vallecano, el Celta recibió al menos un gol.

Durante estas últimas semanas, los servicios médicos han mimado al sueco para acelerar su recuperación. El objetivo es que pueda jugar el decisivo duelo del jueves, en el que su equipo necesita remontar el 3-0 con el que viaja el Friburgo a Vigo. Y esa épica remontada pasa por mantener la portería a cero. Algo que parece una quimera sin el sueco vistos los doce goles que ha encajado el equipo sin el central sueco en el campo en los últimos cuatro partidos.