Mostovoi explica qué le enfada de la derrota del Celta con el Friburgo: "No es el equipo de antes"

Ángel Cotán 13 ABR 2026 - 19:36h.

El ídolo celeste sigue muy de cerca la temporada del equipo de Claudio Giráldez

El mensaje de Sergio Carreira al celtismo: "Que el jueves Balaídos sea una caldera"

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Aleksandr Mostovoi no se olvida del Celta de Vigo. Nació en Rusia pero sus ocho temporadas defendiendo la camiseta celeste le permitieron ganarse un hueco para siempre en el corazón del celtismo. El Zar, aunque desde la lejanía, tiende a seguir muy de cerca la actualidad olívica. Más si cabe en una temporada como la actual con el atractivo de la Europa League. Eso sí, el exfutbolista admite que está enfadado con el equipo.

El pasado jueves, los pupilos de Claudio Giráldez mostraron una versión prácticamente inédita en el presente curso y cayeron goleados a costa de un Friburgo que ya se siente semifinalista. El 3-0 cosechado en tierras germanas complica la clasificación, pero en Vigo se sueña con la remontada y se quemarán las naves en Balaídos.

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A buen seguro, Aleksandr Mostovoi será el primero que celebre lo que supondría un nuevo pase histórico a semifinales en la Europa League, pero el ídolo ruso no oculta su descontento. Así lo manifestó en Carrusel Deportivo de la SER.

Mostovoi explica su enfado con el Celta en Friburgo

Un amplio sector del celtismo no ocultó su sorpresa y decepción con la actuación colectiva de su equipo en Friburgo, pese a la gran temporada que está realizando una plantilla plagada de canteranos. El Zar es uno de ellos, pues admite que llegó a sentir vergüenza con el resultado. La razón que expone Mostovoi es el nivel del propio conjunto alemán, inferior a su juicio al Lyon: "Sí, el otro día... una vergüenza, como se dice. Perdiendo 3-0 en Alemania. Ay, estoy enfadado. En LALIGA EA Sports bien, sí, más o menos bien, pero es que Friburgo no es el equipo de antes, como es el Olympique de Lyon. Por eso digo, pierdes 3-0... no me gustó, no me gustó".

A buen seguro, Mostovoi apretará desde la distancia para dar la vuelta a una eliminatoria que se ha puesto muy complicada, pero en la que Claudio Giráldez y los suyos se vaciarán con el objetivo de vivir una tarde épica en Balaídos.