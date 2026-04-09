Alberto Bravo 09 ABR 2026 - 20:51h.

El sueco regreso con una lumbalgia de su participación con Suecia

El Celta pide un criterio claro al CTA tras la lesión de Hugo Álvarez : "Nos da inestabilidad"

Compartir







VigoClaudio Giráldez no ha podido contar con Carl Starfelt en los dos últimos partidos disputados por el Celta de Vigo. El central sueco, que por precaución ya no había jugado ante el Deportivo Alavés, regresó lesionado de su participación con Suecia tras lograr la clasificación al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Ahora el técnico celeste traza un plan para recuperarlo.

Carl Starfelt ya no jugó en Mestalla ante el Valencia pensando en la ida de los cuartos de final de la Europa League ante el Friburgo. El defensa estuvo entrenándose en solitario durante todos estos días esperando un alta médica que no llegó.

El propio entrenador explicó que "hemos considerado que era imposible que llegase a este partido por cómo ha evolucionado de la espalda. Hemos preferido que no se coma el viaje y que pueda recuperar para los próximos partidos".

Asegurando que el Celta puede sobrevivir en la Selva Negra a su baja destacó que "en este caso, lo inteligente era cuidarlo". Unas palabras que dejaban entrever que su presencia ante el Real Oviedo, este próximo domingo en Balaídos, tampoco estaba garantizada. Ahora, en Movistar +, justo antes de medirse al Friburgo deslizó que se perderá el tercer partido consecutivo en Liga.

"Vamos a intentar que Starfelt pueda estar disponible para el partido de vuelta, Rueda también va a estar disponible y recuperar el mayor número de integrantes posible para cada partido de aquí al final de temporada que creo que va a ser clave", avanzó Claudio Giráldez.

De esta manera todo hace indicar que el técnico no arriesgará con el central sueco ante el Real Oviedo reservándolo para la vuelta de los cuartos de final de la Europa League se disputará el próximo jueves 16 de abril en el estadio de Balaídos.