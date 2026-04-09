Celia Pérez 09 ABR 2026 - 14:25h.

El lateral pasó por rueda de prensa este jueves

El Real Oviedo cierra el fichaje del extremo del Córdoba

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El Real Oviedo visita este domingo Vigo en la que será una nueva final. El cuadro carbayón afronta un tramo importantísimo de la temporada. Tras conseguir los tres puntos en el Carlos Tartiere ante el Sevilla, el cuadro de Guillermo Almada mantiene la esperanza en la lucha por la permanencia, algo que el vestuario tiene muy claro que van a pelear hasta el final. El último en comparecer ante los medios de comunicación ha sido Nacho Vidal, que aseguró que el equipo le "nunca le pierde la cara a los partidos" y que le representa cuando lo ve trabajar "todos los días en El Requexón".

"Veo a la gente super metida y concienciada, sabiendo que la situación es complicada. Veo a este equipo entrenar y me representa, veo que quiere luchar hasta el final y que no se va a dar por vencido. No perdemos la cara a los partidos. Llevamos 7 puntos de los últimos 12 y, aunque vamos a un campo muy complicado, nos jugamos la vida y eso debe pesar más que la calidad de cualquier rival", señaló.

"Estar atentos a las matemáticas y a los cálculos nos penaliza mucho más de lo que nos beneficia. Hay que ser capaces de centrarnos en el entrenamiento de hoy, de recuperarnos y de venir mañana. Y así llegar de la mejor manera al domingo. Cuando era más joven, sí miraba al calendario, pero no vale de nada hacerlo", afirmó el defensa al ser preguntado por las opciones de permanencia del equipo.

Asentado en el lateral derecho desde hace semanas, Nacho Vidal suma veintiún partidos este curso, veinte de ellos como titular, aunque reconoce que ha sido "una temporada un poco complicada en lo personal" y que lo único que le preocupa es "estar bien para ayudar al equipo y estar disponible para el míster".

Nacho Vidal y el Celta de Vigo

Además, el defensa aseguró que el Celta, rival de los azules este domingo en Balaídos, es un "equipo súper dinámico y que propone algo diferente". "El Celta es un equipo que siempre me ha gustado. Nos lo van a poner muy difícil, pero no tenemos que poner el foco en eso. Tenemos que aumentar nuestro nivel y centrarnos únicamente en lo nuestro", explicó el alicantino en sala de prensa.