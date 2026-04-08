Alberto Bravo 08 ABR 2026 - 13:23h.

El jugador será baja dos semanas tras un duro plantillazo de Unai Núñez que no fue ni amarilla

Marián Mouriño, el posible cambio de horario del Villarreal-Celta: "Hacemos lo que podemos"

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VigoHugo Álvarez se perderá al menos los próximos cuatro partidos del Celta de Vigo por un esguince en el tobillo izquierdo lateral de grado II y una contusión ósea. Una lesión que se produjo tras un durísimo plantillazo de Unai Núñez en el partido ante el Valencia en Mestalla. El central vasco no fue amonestado al considerar que llegó antes al balón. Una decisión que en Vigo cuesta entender ya que esta misma jornada el CTA sí consideró que Gerard Martín debería haber sido expulsado en el Atlético de Madrid-FC Barcelona por una acción muy similar. Por ello Marián Mouriño, presidenta del club, pidió al Comité Técnico de Árbitros un criterio más claro.

"Creo que el criterio estamos viendo que no suele ser siempre único, ¿no?, y eso nos da inestabilidad", señaló Marián Mouriño antes de que la expedición celeste viajase a Basilea para jugar este jueves ante el Friburgo el partido de ida de los cuartos de final de la Europa League.

El Comité Técnico de Árbitros, a través del programa 'Tiempo de Revisión' explicó que la acción de Unai Núñez, a pesar de la dureza de la misma, no es sancionable: "Cuando un jugador se encuentra en posesión del balón, ganó la prioridad y es el adversario quien introduce su pierna es este quien debe proteger su integridad. No puede responsabilizarse al jugador en posesión del balón de las consecuencias".

Una decisión que choca con la explicación de la jugada entre Gerard Martín y Thiago Almada: "El jugador que llega primero adquiere la prioridad en la disputa, pero mantiene la responsabilidad de las consecuencias posteriores de su acción. Es decir, el hecho de tocar primero balón no anula la posibilidad de incurrir a posteriori en juego imprudente o temerario o juego brusco grave". Dos acciones muy similares que quedan a criterio de considerar quién tiene la prioridad en la disputa de un balón.

Marián Mouriño recordó que "siempre he dicho que hay que respetar el trabajo de los árbitros y, por supuesto, del CTA, pero es verdad que tenemos que tener los criterios todos claros para no caer en que en un partido es una cosa y en otro no… Todavía no conseguimos que haya unos criterios claros en estas jugadas".