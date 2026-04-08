Saray Calzada 08 ABR 2026 - 12:58h.

Yannick Carrasco ha hablado en 'El Club de Uría' lo que pasó realmente en la tanda de penaltis de la final de Champions de Milán

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Yannick Carrasco ha estado en 'El Club de Uría'. El exjugador del Atlético de Madrid habló de su etapa en el equipo colchonero y de la actualidad. El conjunto del Cholo Simeone se mide en Champions al FC Barcelona y habló de cómo ve esta eliminatoria.

“Guardo un gran recuerdo de esos partidos. Es el equipo con el que me salían los mejores partidos, me salía bien para mi estilo de juego con velocidad, partidos abiertos y me encantaba jugar contra el Barcelona. A ver si el Atleti saca un buen resultado allí. El Cholo prepara bien estas eliminatorias. Cuando hablo con jugadores que no han estado en el Atleti o no han jugado contra el Atleti, todos me decían 'no queremos jugar contra el Atleti en Champions', porque sabían que lo poníamos muy difícil”, decía al respecto.

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El belga no puede vivir esta, pero sí estuvo a punto de ganar la competición europea con el Atlético de Madrid. Estuvo en la final de Milán en donde se enfrentaron al Real Madrid. Los blancos ganaron por los penaltis y él no lo lanzó, algo de lo que se habló mucho posteriormente teniendo en cuenta que era uno de los jugadores con mayor calidad del equipo.

¿Por qué no tiró Yannick Carrasco el penalti en la final de Milán?

“La realidad es que me dieron una patada fuerte por detrás, Pepe o Sergio Ramos, y se me dobla el tobillo. Me duele, se hincha y el Cholo me dice si quiero chutar y le dije si quieres le pego, pero me han doblado el tobillo. Si no puedo apoyar bien el pie, cuidado. ¿Os acordáis quién tira el quinto penalti contra el PSV? Pues lo chuta Juanfran y se quita la camiseta ¿os acordáis? Bueno pues Juanfran dijo en Milán que quería chutar. Y cuando escuché que Juanfran dijo que no tenía que haber tirado él porque me tocaba a mí, para limpiar su imagen, cogí el teléfono y llamé a Juanfran. Le dije que no podía decir cosas así. Cuanto pateó contra el PSV, a festejar y nadie dijo nada. Y cuando falla en Milán ¿qué?. Intentar tirar mierda o quitarse presión y decir que es Carrasco el malo de la historia no es verdad. Me doblé el tobillo, dije que si querían tiraba y al final tiró Juanfran. Así fue la historia”, comentó al respecto.

Yannick Carrasco habló de las dos finales que disputó y cómo lo vivió. “Si había un año donde podíamos y sentíamos que podíamos ganar fue en Lisboa hasta el último momento, pero el Atleti en la prórroga estaba muerto. Y en Milán tu notabas que el Madrid estaba muerto y no tenía energía. Yo pensaba que el partido era nuestro, pero al final en los penaltis perdimos y duele más”