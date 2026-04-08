Alberto Bravo 08 ABR 2026 - 12:33h.

Una jornada más el Celta es el equipo europeo de LALIGA con peor horario y menos descanso

Marián Mouriño, al frente del EuroCelta: "Trabajamos para que esto se pueda repetir más veces"

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VigoLaLiga de Fútbol Profesional hizo públicos los horarios correspondientes a la jornada 32 de LALIGA EA SPORTS, que se disputará después de la jornada 33. El Celta de Vigo se medirá al Villarreal en el Estadio de la Cerámica el domingo 26 de abril a las 21.00 horas. Esto dejaría a los de Claudio Giráldez con muchísimo menos descanso que sus posibles rivales en caso de clasificarse para las semifinales de la Europa League. Un horario que no ha gustado en el seno del club ni en una afición que mostró su enfado. Por ello el Celta pedirá de nuevo el cambio del horario en caso de eliminar al Friburgo.

Marián Mouriño, presidenta del club, apuntó en el aeropuerto de Peinador que "siempre solemos trasladar a LaLiga lo que nos gustaría y creemos que es lo conveniente para los descansos". Así lo hicieron para modificar el partido de Liga de este pasado domingo ante el Valencia aunque la respuesta de la patronal fue negativa.

La máxima responsable del Celta recordó las razones que dio el entrenador para pedir un mejor trato por parto de LaLiga: "Ya lo ha explicado además Claudio. No es un tema solo de los horarios y las 72 horas de descanso, es un tema de entrenamientos y viajes, sobre todo cuando juegas fuera". En el club consideran muy importante poder contar con un día más de entrenamiento para preparar los partidos de Europa.

Marián Mouriño se mostró resignada con el trato dispensado por LaLiga al Celta esta temporada en cuestión de horarios: "Hacemos lo que podemos hacer y esperemos que LaLiga también ayude y apoye a los equipos que juegan Europa para estos horarios". Los vigueses pedirán jugar el sábado 25 de abril en caso de clasificarse para las semifinales de la Europa League, donde se enfrentarían al ganador de la eliminatoria entre Real Betis y Sporting de Braga.