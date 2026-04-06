Alberto Bravo 06 ABR 2026 - 18:56h.

El delantero asegura que su objetivo es "seguir mejorando"

Pablo Durán, 2028

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VigoPablo Durán seguirá en el Celta de Vigo al menos hasta junio de 2028 tras renovar su contrato. El delantero tomiñés sigue cumpliendo con "un sueño", que es vestir la celeste, algo que deseaba desde niño. Lo hará en unos días en Alemania jugándose el pase a las semifinales de Europa League ante el Friburgo. Un partido al que llegan "ilusionados" y con el objetivo de darlo todo.

Jugar en el Celta: "Significa muchísimo estar en casa, en el club de siempre, de aquí, de donde somos. Es para estar muy orgulloso, tanto yo como toda mi familia. Espero que sean muchos años más y estoy supercontento disfrutando del momento. Es algo con lo que sueñas desde que eres pequeño y cuando llegas aquí es como que cumples un sueño".

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Renovación de contrato: "Hoy es un día especial porque consolidas todo ese esfuerzo y ese trabajo para seguir formando parte de este club, de este equipo. Es algo que recordaré toda la vida. Es un placer poder jugar en Balaídos, en mi casa, en mi tierra, rodeado de los míos, y tratando de hacerlo lo mejor posible para conseguir los mayores éxitos".

Europa League: "Ilusionados, con muchas ganas de demostrar todo lo que somos como equipo, de dar lo mejor de cada uno y de salir a ganar el partido con la misma ilusión y ganas con las que salimos siempre".

Objetivos: "Seguir creciendo, todavía tengo muchas cosas que mejorar, tratar de pulir, de aprender, de crecer e ilusionado por seguir creciendo, por seguir aquí, por seguir en mi casa y después, a nivel colectivo, tratar de conseguir las máximas victorias posibles porque así estaremos más cerca de conseguir nuestros objetivos".

Celtismo: "Agradecimiento por todo lo que hacen por nosotros, por estar siempre apoyándonos. Para nosotros son un pilar fundamental en nuestros partidos, en todos: tanto fuera de casa como en Balaídos. Que sigan así, porque nosotros estamos muy orgullosos de ellos. Que sigan, porque son algo muy importante para nosotros y nos ayudan muchísimo".