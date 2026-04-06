Alberto Bravo 06 ABR 2026 - 17:07h.

El delantero, que llegó en 2022 procedente del Compostela, firma hasta junio de 2028

Marco Garcés, director deportivo del Celta: "Mingueza no ha respondido a nuestra oferta de renovación"

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VigoEl pasado jueves Marco Garcés, director deportivo del Celta de Vigo, revelaba que algunas negociaciones para ampliar el contrato de jugadores del primer equipo estaban avanzadas. Una de ellas ya es una realidad. El club ha anunciado que Pablo Durán, delantero tomiñés de 24 años, ha ampliado su contrato una temporada más, hasta junio de 2028. Esta es la fecha que también ha firmado hace unos días Claudio Giráldez, entrenador y líder indiscutible de este proyecto que pelea por la quinta plaza en Liga y por las semifinales de la Europa League.

Pablo Durán, que esta temporada ha vivido la cara menos amable del fútbol por una dolorosa lesión en el hombro, sigue siendo un jugador muy importante en la rotación del técnico porriñés. Este curso suma 1.543 minutos de juego en los que suma cinco goles y dos asistencias.

El 'Búfalo de Tomiño' tenía contrato hasta junio de 2027. El acuerdo es por una temporada más, hasta junio de 2028. En este año y medio en el primer equipo del Celta ha logrado anotar once goles y dar ocho asistencias en 68 partidos. Ahora tendrá al menos dos años más para seguir mejorando sus registros.

Comunicado oficial

Pablo Durán amplía su vinculación con el Celta hasta 2028. El delantero, natural de Tomiño, seguirá defendiendo el escudo celeste durante al menos dos temporadas más.

Desde su llegada al Celta Fortuna en 2022, Pablo fue derribando puertas hasta ganarse con todo merecimiento un sitio en el primer equipo. Su trayectoria es el reflejo del esfuerzo, trabajo y sacrificio que enorgullecen al Celta y que pone el foco en el talento de la casa.

En su primera temporada como celeste, debutaba en Laliga ante el UD Almería, pero no sería hasta la pasada campaña cuando se producía su irrupción definitiva en la élite. “O búfalo de Tomiño” respondía con un rendimiento inmediato, firmando 6 goles y 6 asistencias entre LaLiga y la Copa del Rey.

A lo largo de este curso, el joven atacante ha dado continuidad a ese crecimiento y ya acumula más de 1.500 minutos, en los que suma 5 tantos y 2 asistencias entre LaLiga, Copa del Rey y Europa League. Sus cualidades físicas y ambición deportiva lo convierten en un jugador con una gran proyección dentro del esquema de Claudio Giráldez.

Trabajador, constante y comprometido, Pablo Durán encarna a la perfección los valores de esfuerzo, identidad y sentimiento de pertenencia que definen al Celta. Su continuidad no solo refuerza el proyecto deportivo del club, sino que también es un motivo de orgullo para toda la familia celeste.

Parabéns, Pablo!