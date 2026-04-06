Alberto Bravo 06 ABR 2026 - 15:12h.

Los vigueses solo han perdido dos partidos en quince duelos lejos de Balaídos

Marco Garcés, director deportivo del Celta: "Mingueza no ha respondido a nuestra oferta de renovación"

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VigoCon su victoria frente al Valencia en Mestalla el Celta de Vigo entrenado por Claudio Giráldez igualó este domingo 5 de abril la mejor puntuación a domicilio de su historia en Primera División. Con cuatro partidos aún por disputar lejos de Balaídos los celestes ya han logrado sumar los 27 puntos que firmó el conjunto dirigido entonces por Eduardo 'Toto' Berizzo en la temporada 2015/16.

Siete triunfos, seis empates y solo dos derrotas son los números del Celta en el presente curso liguero. El Barcelona, que suma 31 puntos, y el Real Madrid, que ha logrado 30 hasta el momento, son los dos únicos equipos que mejoran la puntuación celeste, pero ambos han sufrido más derrotas lejos de su estadio: tres los blancos y cuatro los azulgranas. El Celta solo ha perdido dos partidos en Liga esta temporada.

Por delante, el Celta de Giráldez todavía tiene cuatro partidos para mejorar el registro que firmó el equipo del Toto Berizzo. Eso sí, le esperan cuatro etapas pirenaicas, ya que visitará, de manera consecutiva, a FC Barcelona, Villarreal, Atlético de Madrid y Athletic Club. Un solo empate en estos duelos convertiría a este equipo el mejor visitante de la centenaria historia viguesa.

El otro reto que le queda por delante es el de convertirse en el Celta con más victorias a domicilio en la máxima categoría. Con una más igualará al del Berizzo y con dos le superará. Vista la entidad de los rivales será muy complicado mejorar los números del técnico argentino.