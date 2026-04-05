Alberto Bravo 05 ABR 2026 - 18:46h.

El centrocampista hizo su primer gol de la temporada y sumó también una asistencia

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VigoIlaix Moriba regresaba a un estadio conocido para él, Mestalla. El centrocampista hispano guineano jugó cedido en el Valencia CF por el RB Leipzig durante temporada y media. De ahí que decidiese no celebrar el gol que marcó, el primero de la temporada. Al acabar el partido recordó lo bien que le trataron en su etapa valencianista. También le quiso restar importancia a la tangana que se montó al finalizar el encuentro, fruto de la tensión existente en los más de 100 minutos de juego.

Tangana al finalizar el partido: "Es del partido, es normal que la gente se ponga nerviosa".

Reacción en la segunda parte: "Estamos demostrando que en campo contrario somos duros fuera de casa. El míster nos dijo dos o tres cosas y salimos a por el partido. Son privadas".

No celebrar su primer gol de la temporada: "Estoy muy agradecido con el Valencia, sobre todo el primer año fue muy bueno y es muy especial venir aquí, a Mestalla"

Cuartos de final de Europa League: "Llevamos así todo el año. Hemos demostrado a la gente que estamos preparados para competir en tres competiciones y nos gusta jugar cada tres días. Queremos que el jueves nos apoyen y sacar un buen resultado".