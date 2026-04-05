Fran Fuentes 05 ABR 2026 - 17:19h.

Ambos exvalencianistas hicieron un hueco para acudir al encuentro

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El partido entre el Valencia CF y el Celta de Vigo tuvo dos espectadores de excepción en el palco de Mestalla: Unai Emery y Pablo Longoria. Los dos exvalencianistas no se quisieron perder el encuentro, quizá por sus intereses personales, pero seguramente también por su cariño al club donde trabajaron durante varios años.

Fueron las cámaras de DAZN las que captaron a ambas personalidades, siguiendo muy atentos el devenir del encuentro del Valencia frente al Celta de Vigo. En el caso de Unai Emery, aprovechando que este fin de semana no se ha jugado la Premier League pero sí la FA Cup, donde el Aston Villa cayó eliminado frente al Newcastle el pasado mes de febrero, ha viajado a España para atender diferentes asuntos.

En clave Celta, la asistencia de Unai Emery al partido en Mestalla puede tener dos lecturas. La primera, ver en directo a Óscar Mingueza. Y es que el técnico ya se interesó el año pasado en el carrilero celtista. El barcelonés cumplirá contrato el próximo 30 de junio y, tras rechazar una importante oferta de renovación por la entidad celeste, se marchará con la carta de libertad bajo el brazo. Quién sabe si el conjunto villano volverá a acudir a intentar su fichaje, esta vez a coste cero.

La otra explicación puede ser la posibilidad de que Celta de Vigo y Aston Villa se encuentren en una hipotética final de la UEFA Europa League. Ambos equipos están en cuartos de la segunda competición europea y se encontrarían en el partido por el título, que tendrá lugar en el Tüpraş Stadyumu de Estambul, Turquía, el próximo 20 de mayo del 2026.

Pablo Longoria, en Mestalla como Unai Emery mientras decide su futuro

En este sentido, Pablo Longoria también acudió a ver a su exequipo a Mestalla. Eso sí, en el caso del ovetense no se puede aludir a cuestiones profesionales. Y es que actualmente está a la espera de una nueva aventura tras desvincularse de la presidencia del Olympique de Marsella. Se ha hablado de River Plate como una de las posibilidades de futuro para el asturiano, aunque todavía no hay nada en claro.

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Lo que sí es seguro es que ambos, tanto Unai Emery como Pablo Longoria, guardan buen recuerdo y cariño a uno de los clubes en los que dieron un paso adelante en sus respectivas carreras. Ambos son parte de la historia reciente del valencianismo.