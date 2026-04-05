David Torres 05 ABR 2026 - 09:01h.

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ValenciaEl Valencia CF de Carlos Corberán, que recibe este domingo al Celta tras el parón liguero, ha ganado dos de los cuatro partidos que ha jugado después de una ventana internacional, coincidiendo en que las dos victorias se produjeron cuando el equipo jugó en Mestalla.

Desde su llegada al banquillo valencianista en diciembre de 2024, el técnico que puede igualar su récord de victorias en Mestalla si gana, ha vivido cuatro ventanas internacionales de selecciones. La primera fue en marzo de 2025, aún en la pasada campaña, y las otras tres ya en esta, primero en septiembre, después en octubre y la siguiente en noviembre.

Suerte dispersa en los parones: mal fuera, bien en casa

El equipo dirigido por el técnico de Cheste se impuso por la mínima al Mallorca en Mestalla (1-0) en el parón de marzo de la temporada pasada; mientras que en la presente campaña cayó goleado contra el Barcelona en el Johan Cruyff (6-0), empató ante el Alavés en Mendizorroza (0-0) y ganó contra el Levante en Mestalla (1-0) el 21 de noviembre.

La victoria en el derbi valenciano gracias a una chilena de Hugo Duro confirmó la positiva estadística de del Valencia de Corberán tras los parones de selecciones en Mestalla. El partido contra el Celta de Vigo de este domingo será el quinto que afronta después de un parón y lo hará en su feudo en busca de alargar dicha dinámica como local después de una ventana internacional.

Una victoria que le acerca a Europa

Una victoria del Valencia, que se encuentra en la duodécima posición con 35 puntos, le permitiría seguir alejándose del descenso (está a siete puntos de diferencia) y acercarse a los puestos europeos.

A falta de nueve partidos para el final de temporada, los valencianistas están a seis puntos del sexto puesto que marca la Liga Europa. Justamente, ese lugar lo ocupa el equipo gallego, su próximo rival, aunque si se dan una serie de resultados de equipos españoles en competiciones europeas o en la final de la Copa del Rey, el séptimo lugar también podría dar entrada a Europa.