Alberto Bravo 05 ABR 2026 - 18:22h.

Fer López y Williot Swedberg, claves en la reacción del Celta en la segunda mitad

Fer López reflexiona sobre su futuro en el Celta: "Soy muy feliz aquí, pero no depende solo de mí"

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VigoEl Celta de Vigo ha ganado 2-3 al Valencia en Mestalla. No estuvieron finos los de Claudio Giráldez en la primera mitad. Sin ideas con la pelota no fueron capaces de inquietar Dimitrievski en ningún momento. Además regalaron a Guido Rodríguez el gol en una mala acción defensiva. Los cambios en el descanso cambiaron la cara del equipo. Liderados por Fer López llegaron los goles con los que le dieron la vuelta al marcador. Ilaix Moriba, Fer López y Swedberg hicieron los goles con los que el Celta se mete de lleno en la lucha por la Champions League. Aún así le tocó sufrir al Celta con un segundo gol de Guido Rodríguez en el descuento, cuando los vigueses se echaron atrás ante el empuje de Sadiq. Estas son las notas individuales de los jugadores del Celta de Vigo ante el Valencia en le partido correspondiente a la jornada 30 de LALIGA EA SPORTS disputado en el estadio de Mestalla.

(5) Andrei Radu: buena mano cambiada a disparo de falta de André Almeida. Pudo hacer algo más en el gol de Guido Rodríguez al ir por el primer palo. A partir de ahí apenas tuvo trabajo. No pudo detectar el disparo del segundo tanto de Guido Rodríguez.

(5) Javi Rodríguez: providencial en el 6' sacándole un balón a Almeida para que fusilase a Radu. No estuvo fino en defensa ante las nulas ayudas de Mingueza. Vio una amarilla al filo del descanso, donde fue sustituido.

(5) Joseph Aidoo: de una mano, que parece que primero impacta en la que tiene pegada al cuerpo, llega una falta que termina en el saque de esquina con el que el Valencia se adelantó. Solvente y sin errores de bulto el ghanés. Además no erró una sola entrega en el pase. Sufrió al final con Sadiq, cuando con su empuje el Valencia se metió de nuevo en el partido.

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(5) Marcos Alonso: bien despejando el centro de Gayà a Hugo Duro. Se llevó una amarilla en los últimos minutos de la primera mitad. Solvente encuentro del veterano defensa. Sin pasar excesivos apuros. Muy acertado en sus entregas en largo.

(4) Óscar Mingueza: no estuvo bien en la primera mitad. Blando en tareas defensivas y muy lejos de ser capaz de generar algo en ataque. Partido absolutamente intrascendente del catalán en Mestalla.

(7) Ilaix Moriba: pérdida muy evitable que propició una gran ocasión de gol al Valencia nada más arrancar el partido. Primera mitad muy plana del centrocampista, sin apenas opciones de meter en aprietos a la zaga local. Marcó, aprovechándose de un rechace, su primer gol de la temporada. Además puso la asistencia en el 1-3 de Williot Swedberg. De menos a más.

(5) Hugo Sotelo: mal encimando a Guido Rodríguez en el gol, lento y sin tensión. Le faltó dar un paso al frente en la construcción del juego en la primera mitad. Fue mejorando con el paso de los minutos.

(5) Sergio Carreira: su mal despeje precipita el 1-0 obra de Guido Rodríguez. Como el resto del equipo no estuvo bien en la primera parte. En la segunda, como central diestro, estuvo más centrado en labores defensivas.

(5) Pablo Durán: poco del tomiñés, el Celta no llegó a posiciones de ataque. Solo tocó ocho balones en una primera mitad en la que además se llevó un duro golpe en el hombro que tiene al límite. Sustituido en el descanso.

(6) Ferrán Jutglà: buscó el gol con varios disparos que no inquietaron a Dimitrievski. Trabajó a destajo vaciándose en cada acción a pesar de que no le salió nada en ataque. Puso un buen pase y además ayudó en la presión y la recuperación.

(5) Hugo Álvarez: un par de centros con peligro que no aprovechó el equipo. Se llegó un plantillazo durísimo de Unai Núñez en el tobillo. Fue el jugador del Celta que más lo intentó. Cambiado en el descanso, habrá qué ver si es por la entrada recibida por el defensa propiedad del Celta y cedido por el Valencia.

También jugaron en el Celta

(8) Fer López: cambió el partido en solo un cuarto de hora. Generó la jugada del empate de Moriba e hizo el 1-2 con un buen disparo lejos del alcance de Dimitrievski. El alma ofensiva del Celta en Mestalla.

(7) Williot Swedberg: nada más entrar tuvo la primera oportunidad de gol. Asistió a Fer López en una bonita jugada en el 1-2. Marcó el 1-3 en una preciosa jugada a pase de Ilaix Moriba.

(5) Jones El-Abdellaoui: un disparo, trabajo en la presión y buscando siempre la portería rival jugando de carrilero. Cuando el Valencia apretó sufrió más.

(5) Borja Iglesias: trabajo para aguantar el balón y darle aire al equipo. Apenas le llegaron algunos balones. Se fajó con los rivales.

(4) Yoel Lago: volvía a tener minutos y no estuvo nada acertado en el empujón final del Valencia. Entró revolucionado al partido.