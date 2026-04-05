Alberto Bravo Vigo, 05 ABR 2026 - 19:26h.

El entrenador dar por cerrada la salvación al sumar 44 puntos en la jornada 30 de Liga

El vacile de Iago Aspas al felicitar a Giráldez tras renovar con el Celta: "Menos dinero"

Compartir







El entrenador del Celta de Vigo, Claudio Giráldez, confirmó que su equipo ha conseguido "virtualmente" el primer objetivo de la temporada, la permanencia. Por ello ahora, a con 44 puntos conseguidos y a uno solo de la Champions League, van a "soñar con poder estar otro año más en competiciones europeas", tras la remontada lograda este domingo ante el Valencia en Mestalla con goles de Ilaix Moriba, Fer López y Williot Swedberg.

"No voy a cambiar el discurso. Virtualmente hemos conseguido el primer objetivo y ahora a soñar con poder estar otro año más en competiciones europeas que sería precioso volver a vivir un año como este", destacó en rueda de prensa.

PUEDE INTERESARTE El uno a uno del Celta ante el Valencia: Fer López lidera el sueño de la Champions League

Giráldez le dio la enhorabuena a sus jugadores por certificar el "objetivo principal como club". "Es un día importante por conseguirlo a falta de ocho jornadas y con el mejor registro de números fuera de casa del club, si no me equivoco", añadió el técnico porriñés. "Es una barbaridad lo que están consiguiendo los chicos", confesó.

El entrenador dijo que en la primera parte no estuvieron mal, pero que les hizo mucho daño el gol de Guido Rodríguez en el12' y no estaban teniendo la profundidad que les gustaría: "Nos tenían bien estudiados. Nos ha costado ajustar en la primera parte y el cambio de sistema en la segunda les ha hecho perder la referencia de cómo defender en nuestro sistema habitual. En la primera parte, el Valencia ha salido muy agresivo, ha aprovechado sus situaciones de poder correr y ha defendido muy ordenado en bloque bajo".

"Hemos tenido la suerte de poder acertar en los primeros quince minutos de la segunda parte cuando Carlos no había hecho los cambios para ajustar. Hay que darle valor a lo que hace Carlos como entrenador, es intervencionista, da soluciones. Es complicado enfrentarte a un entrenador como él y una plantilla como la del Valencia. Hay que tener frialdad en los análisis más allá de los resultados", agregó.

"Si queremos soñar con Europa tienen que ser mejorables los registros, tenemos que seguir sumando, son ocho partidos muy complicados. A esta altura de la temporada nadie regala nada, el rival ha sido muy intenso en situaciones de duelos en la primera parte. Eso significa que cualquier rival va a ser complicado", subrayó.

"No pongo ni un techo ni pongo un objetivo. El objetivo es jugar Europa el año que viene y vamos a pelear con todo porque los chicos es lo que percibo de ellos. No siento que hayan tocado techo ni que quieran conformarse con esta puntuación", apuntó al ser preguntado por la quinta plaza que presumiblemente dará acceso a la Champions League. "Así trabajaremos todos los días con la ilusión de no bajar el pistón y de seguir queriendo más", concluyó.