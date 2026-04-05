Alberto Bravo 05 ABR 2026 - 20:05h.

Destacó que irán con todo para intentar sumar un buen resultado en la ida de los cuartos de final de la Europa League

Claudio Giráldez, ambicioso tras la remontada del Celta en Mestalla: "El objetivo es jugar Europa"

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VigoEl internacional sueco Williot Swedberg, autor del tercer gol del Celta de Vigo en su victoria frente al Valencia CF en Mestalla, mostró su ambición con miras al duelo europeo de este jueves contra el Friburgo alemán. Los de Claudio Giráldez se medirán al conjunto teutón en la ida de los cuartos de final de la Europa League buscando un puesto a semifinales.

"Ya estamos concentrados en el siguiente partido. No tenemos mucho descanso, pero vamos allí a por todo. Este equipo ha demostrado que puede ganar todos los partidos, sea jugando en casa o fuera", manifestó el extremo de 22 años. El Celta ha sido el único equipo de LALIGA que ha tenido que jugar en la jornada dominical que afrontará partido de cuartos de final en Europa.

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Williot Swedberg no escondió que el partido de Mestalla es "especial" para él porque de niño pasaba los inviernos con su familia en la ciudad del Turia, donde acudía a ver los partidos del Valencia con su padre Hans Eskilsson, exfutbolista profesional.

"He venido a este campo muchas veces cuando era pequeño, siempre he querido jugar aquí y ahora estoy muy feliz de hacerlo con el Celta. Mi padre hoy también estaba en el campo, creo que él se habrá emocionado", afirmó