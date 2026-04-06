Jorge Morán 06 ABR 2026 - 16:24h.

El futbolista viajará a Manchester con el equipo B del Real Madrid

El consejo de Tote a los canteranos del Real Madrid: “No tienen que ser correctos”

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Ha nacido una nueva estrella en el Real Madrid. En una temporada en la que los canteranos, como Thiago Pitarch o Manuel Ángel, están teniendo más protagonismo que nunca de la mano de Álvaro Arbeloa, ahora hay una nueva joya de la que hablan maravillas en La Fábrica. Y su nombre es Cherif.

Con padre de Mali y madre de Guinea Ecuatorial, pero nacido en Alcalá de Henares, el futbolista es uno de los talentos de la cantera del Real Madrid y sigue dando pasos agigantados hacia el primer equipo. Llegó este verano desde el México Paracuellos y entró de lleno en la generación del 2009 que ya ha logrado ser campeona de su liga.

El Kanté del Real Madrid

Ya ha debutado y ha sido titular con el Juvenil A, con el que incluso llegó a marcar. Pero ha sido esta semana cuando ha tenido su paso más importante. El Castilla ha decidido contar con Cherif para viajar a Manchester, en dónde disputará la Premier League International Cup contra el United. A sus 16 años, este joven está llamando a la puerta con fuerza e incluso ha sido convocado con la Selección Española sub17 para la Ronda Élite.

Conocido como el Kanté de Valdebebas, su paralelismo es idéntico. Cherif es un pulmón en el centro del campo, un mediocentro total capaz de robar, de no parar de correr, de organizar el juego y de aparecer por sorpresa en el área. Tiene un físico privilegiado, midiendo 1.79 y siendo un 'toro' en cada choque con los rivales.

Pero además de ser un destructor típico, Cherif también sabe hacer jugar. Tiene buen pie, sabe conducir con la cabeza alta y cuenta con un desplazamiento en largo con el que consigue romper líneas con facilidad. Además, es muy potente en sus saltos y logra ganar los duelos aéreos.