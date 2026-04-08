Alberto Bravo 08 ABR 2026 - 07:45h.

El jugador salió en muletas de Mestalla tras el plantillazo de Unai Núñez

Claudio Giráldez recupera a Iago Aspas y Matías Vecino

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VigoHugo Álvarez, volante del Celta de Vigo, estará de baja alrededor de dos semanas después de que la resonancia magnética que le realizaron los servicios médicos del club revelase que sufre "un esguince de tobillo izquierdo lateral de grado II y una contusión ósea".

El jugador nacido en Ourense se lesionó durante el partido del pasado domingo contra el Valencia en Mestalla, después de sufrir una dura entrada del central Unai Núñez en el centro del campo. El futbolista vasco está cedido por el Celta hasta final de temporada en el club valencianista.

El Comité Técnico de Árbitros, a través del programa 'Tiempo de Revisión' explicó que la acción de Unai Núñez, a pesar de la dureza de la misma, no es sancionable: "Cuando un jugador se encuentra en posesión del balón, ganó la prioridad y es el adversario quien introduce su pierna es este quien debe proteger su integridad. No puede responsabilizarse al jugador en posesión del balón de las consecuencias".

Hugo Álvarez se perderá, como mínimo, los dos partidos europeos contra el Friburgo alemán y los dos próximos compromisos ligueros ante Real Oviedo y FC Barcelona. Una importante pérdida para Claudio Giráldez una vez que el canterano, que ha sufrido un calvario de lesiones este curso, había recuperado su mejor nivel.

Williot Swedberg se queda como el único jugador específico de ataque para la banda izquierda. Ferrán Jutglà y Pablo Durán también pueden actuar por ese costado. En el Fortuna Ángel Arcos y Óscar Marcos, que no se encuentran en un buen momento individual, son las alternativas para el técnico porriñés. Ambos han debutado esta temporada en el primer equipo.