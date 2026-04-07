Claudio Giráldez recibe dos grandes noticias para el Friburgo - Celta: "No se lo pierde ni loco"

Ángel Cotán 07 ABR 2026 - 14:48h.

El capitán celeste estará en una cita histórica

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VigoEl Celta de Vigo prepara el ilusionante encuentro de ida de los cuartos de final de la UEFA Europa League. Los pupilos de Claudio Giráldez, flamantemente renovado en el banquillo, sueñan con vivir una gran noche en tierras germanas. Un sueño que se sigue alimentando gracias a dos grandes noticias que llegan en la enfermería y que de paso solucionan un problema en la medular.

El centrocampista uruguayo Matías Vecino y el atacante Iago Aspas han recibido este martes el alta médica, por lo que estarán a disposición de Claudio Giráldez para el duelo europeo del jueves contra el Friburgo en el Europa-Park Stadion de la ciudad alemana.

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Claudio Giráldez recibe dos grandes noticias para el Friburgo - Celta

Ambos futbolistas han completado sin molestias la última sesión de entrenamiento que la plantilla del Celta completó en la ciudad deportiva Afouteza antes de viajar a Alemania. Matías Vecino había sufrido una rotura fibrilar en el soleo de la pierna izquierda durante la anterior eliminatoria ante el Olympique de Lyon, mientras que Aspas arrastraba unas pequeñas molestias en el tendón de Aquiles de la pierna izquierda desde la semana pasada.

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El que todavía no ha recibido el alta médica es el internacional sueco Carl Starfelt, que esta mañana realizó trabajo individual. El central, uno de los pilares defensivos de Giráldez, regresó con una lumbalgia de jugar con su selección y será duda hasta última hora.

La doble noticia positiva fue emitida por el propio club olívico a través de sus canales oficiales. Las reacciones de la afición no se han hecho esperar al múltiple comunicado médico: