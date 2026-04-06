Alberto Bravo 06 ABR 2026 - 20:30h.

Los dos delanteros del Juvenil formarán parte del Fortuna la próxima temporada

El Celta evalúa las opciones de Hugo González y Joel López para formar parte del primer equipo

Compartir







VigoComo cada temporada el Celta Fortuna vivirá una profunda transformación. Algunos jugadores pasarán al primer equipo. Otros abandonarán Vigo al haber completado su formación y unos cuantos ascenderán desde el Juvenil de División de Honor. El portero Izan Server es uno de ellos. También lo harán los delanteros Jorge Pérez y Ángel Davila junto a otros compañeros como Aldrine Kibet y Anthony Khayat.

Junto a Andrés Antañón y Anxo Rodríguez, que ya forman parte del Fortuna a pesar de estar aún en edad juvenil serán la savia nueva de un filial que pelea por ascender a Segunda División al marchar en segunda posición del Grupo I de Primera Federación. Un proceso de renovación continua con la que el club busca nutrir al primer equipo entrenado por Claudio Giráldez.

PUEDE INTERESARTE Williot Swedberg, la joya del Celta en el mercado de fichajes

Jorge Pérez y Ángel Davila serán los próximos, junto a Izan Server, en formar parte del filial la próxima temporada. El club cuenta con ellos tras su gran año en el Juvenil de División de Honor. Jorge Pérez ya ha debutado esta temporada en el Fortuna. En el Juvenil suma 19 goles, lo que le ha valido para estrenarse con la Selección Española sub 18. Recientemente ha renovado su contrato hasta junio de 2030. El extremo pontevedrés se enroló en el Celta en el Cadete B.

Ángel Davila, con 14 goles este curso, también formará parte del Fortuna. El de Pontareas, la misma localidad de Damián Rodríguez, ha sido el máximo goleador del Celta Juvenil en la Copa del Rey en la que solo cayeron ante el campeón, el Real Betis, en unas disputadas semifinales. Desde alevines ha marcado infinidad de goles con la celeste.

Con 16 y 17 años hizo 46 goles con el Cadete A y el Juvenil B. El curso pasado vivió a la sombra de Miguel Conde, que ha debutado con el Sporting de Gijón este curso en Segunda División. Este año ha recuperado el protagonismo perdido marcando un buen número de goles que le han valido para dar un paso más en el Celta la próxima temporada.