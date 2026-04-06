Claudio Giráldez había dado el lunes de descanso a su plantilla

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Un día después de ganar al Valencia CF en Mestalla, Claudio Giráldez había decidido dar el día libre a la plantilla. Los jugadores del RC Celta de Vigo no tendrán que regresar a los entrenamientos hasta este martes, cuando empezarán a preparar el duelo del próximo jueves ante el Friburgo, correspondiente a los cuartos de final de la Europa League. Aún así, hay dos futbolistas que han decidido acudir a entrenarse por propia voluntad.

Se trata de Iago Aspas y Matías Vecino, que acudieron este lunes a Afouteza. Ninguno de los dos pudo jugar el domingo en Valencia por lesión, por lo que han decidido acudir a las instalaciones del club para acelerar su puesta a punto con el objetivo de poder reaparecer en el duelo europeo del próximo jueves contra el Friburgo.

Matías Vecino, que aterrizó en Vigo el último día del mercado de invierno, sufrió una rotura fibrilar en el sóleo de la pierna izquierda durante la eliminatoria ante el Olympique de Lyon y no ha vuelto a jugar desde entonces. Sólo ha podido participar en siete partidos del cuadro celeste y todo apunta a que tampoco estará disponible ante el Friburgo.

Aspas, por su parte, arrastra unas pequeñas molestias en el tendón de Aquiles de la pierna izquierda que le impidieron jugar en Mestalla. Su evolución marcará su disponibilidad de cara al duelo del jueves, crucial de cara a las aspiraciones europeas del Celta en esta Europa League.

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Todo ello en un día que ha estado marcado por la renovación de Pablo Durán. El atacante ha ampliado su vinculación con el club hasta 2028: "Es un sueño, algo que recordaré toda la vida", expresó tras firmar su nuevo contrato.

El Celta regresará este martes a los entrenamientos y realizará tres sesiones antes del partido ante el Friburgo, que se disputará el jueves a las 21:00 horas en el Europa-Park-Stadion del conjunto alemán. Giráldez no podrá contar con Javi Rueda por acumulación de tarjetas y está pendiente de Aspas, Vecino, Starfelt y Hugo Álvarez, que andan entre algodones.