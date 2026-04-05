Hugo Álvarez muestra el estado de su tobillo tras el plantillazo de Unai Núñez en el Valencia-Celta

Alberto Bravo 05 ABR 2026 - 21:33h.

El jugador es duda para los próximos partidos por la hinchazón en su tobillo derecho

Fer López, la bronca de Giráldez en el descanso y la reacción del Celta: "No voy a rajar mucho"

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VigoHugo Álvarez tuvo que ser sustituido en el descanso del Valencia-Celta debido a un durísimo plantillazo de Unai Núñez en la disputa del balón. El central vasco, cedido por los celestes al conjunto valencianista, llegó antes y en el movimiento cazó el tobillo derecho del ourensano. Con el criterio arbitral actual ni siquiera se valoró una posible amonestación a pesar de la dureza del impacto. Vendado y con muleta salió de Mestalla no sin enseñar antes el estado de su tobillo.

Con el tobillo muy hinchado se espera que los servicios médicos del Celta de Vigo emitan un parte médico en las próximas horas, cuando baje la hinchazón y puedan evaluar si se trata solo de un golpe o hay ligamentos dañados por el impacto de las botas del defensor.

A pesar de la dureza de la entra analistas arbitrales como Mr Asubío explican que se trata de un "balón en posesión de Unai Núñez que, tras jugar el balón, la comba de su pierna hace que impacte con sus tacos por encima de la altura del tobillo" pero que al ser "fortuita" con "el criterio actual no es roja" ya que ni siquiera considera que se deba pitar falta.

A la salida del estadio, tal como captaron las cámaras de la Radio Galega, el jugador llevaba una muleta antes de coger el avión en el que la expedición celeste regresará a Vigo. Tincho Conde, ahora en el Castellón, visitó en Mestalla a sus antiguos compañeros en el Celta Fortuna. Junto a Hugo Álvarez estaban Hugo Sotelo y Yoel Lago.